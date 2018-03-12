雙北推定期票 每日42元暢搭捷運、公車

2018-03-12 11:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



雙北將合作推出30天定期票，在有效期限內無限次搭台北捷運、雙北的市區公車。 聯合報系資料照 分享 facebook 為鼓勵市民搭乘大眾運輸，提供民眾更優惠的價格讓雙北市民任意搭乘捷運、公車與YouBike。今（12）日台北市長柯文哲與新北市長朱立倫共同召開記者會宣布，自4月16日起推出1,280元定期票，每天只要42元，30日內不限距離、次數搭乘台北捷運、雙北公車及使用YouBike可享有前30分鐘租借免費，並於3月13日開始販售，鼓勵民眾多加利用。

柯文哲與朱立倫共同表示，為減輕民眾負擔，鼓勵既有大眾運輸族群能再持續使用，也期能吸引汽機車族轉移搭乘捷運及公車，另外，民眾使用大眾運輸外出活動，常有轉搭或利用其它運輸工具的需求，故雙北市政府協調公車業者、捷運公司及YouBike公司，整合票證系統，推出跨運具定期票服務。

定期票票卡有效期間為30日，不限次數搭乘台北捷運、台北市聯營公車及新北市市區公車（僅限段次計費路線，不含里程收費公車），並於雙北市境使用YouBike享前30分鐘免費優惠。

定期票3月13日起開放購買，民眾可持現有的悠遊卡普通卡、悠遊聯名卡或悠遊Debit卡（票卡效期需60天以上）至各台北捷運車站臨櫃購買，或在車站自動售票加值機操作設定。

4月16日起持悠遊卡經捷運閘門或公車驗票機刷卡後即開通使用，並自動起算30日，搭越多省越多。詳情請洽台北大眾捷運股份有限公司24小時客服專線：02-218-12345或各捷運車站服務台。雙北市長呼籲民眾減少使用汽機車，選擇搭乘雙北市區公車省錢、環保又便利。