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兒少教育與發展帳戶成效不彰 陳時中：低收入戶能力不足

2018-03-12 11:32聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

衛生福利部長陳時中。記者黃義書/攝影
衛生福利部長陳時中。記者黃義書/攝影
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衛生福利部長陳時中上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會，就「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例草案」報告並備詢。陳時中對於委員批評成效不彰，且社工介入太慢表示，低收入戶的能力不足是最主要因素，未來在社工訪視之後，希望增加其工作機會與收入。

【中央社／台北12日電】

政府協助經濟弱勢兒少脫貧所開辦「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，原計每年1萬戶但至今不到3000戶，衛福部長陳時中今天說，除了宣導問題外，能力不足可能是最主要的因素。

衛福部自106年6月起開辦「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，為經濟弱勢孩童設立個人帳戶，在18歲以前由政府和家長共同合作儲蓄，家長每年最高存入新台幣1萬5000元，政府即存入同額存款，意即每年最高存入3萬元。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查兒童及少年未來教育發展帳戶條例草案，中國國民黨立委王育敏在質詢時表示，帳戶要去扶助的對象是105年1月1日後出生的對象，原先設定的目標是1年1萬筆，但真正審核通過的不到3000人，問題出在哪？是很多中低收入戶不知道這項資訊？還是沒意願？沒能力？

列席備詢的陳時中表示，原因之一是宣導的問題，不知者占了一部份，但在能力跟意願上，能力不足可能是一個主要的因素；因此未來在社工的訪視中，能夠協助增加中低收入戶工作與收入機會，充足能力，加入兒少教育發展帳戶這個方案。

民主進步黨立委黃秀芳質詢時表示，帳戶要幫助的對象是105年1月1日後出生的對象，但目前僅有3分之1的人來申請，未來是否開放105年1月1日前出生的對象？陳時中說，目前沒有這規畫。

衛生福利部長陳時中。記者黃義書/攝影
衛生福利部長陳時中。記者黃義書/攝影
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社工陳時中低收入戶

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