吳德榮：周四起短暫雨 周六北台灣轉涼

2018-03-12 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



外出工作的民眾穿上厚重外套、口罩等保暖衣物來禦寒。聯合報系資料照／記者楊萬雲攝影 分享 facebook 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中說，周四、五有局部短暫雨的機率，周六東北季風影響，冷空氣不強，但北台灣仍會轉涼；其他地區受到的影響相對小。下周日、一天氣好轉、氣溫回升。

吳德榮在專欄中說，最新(11日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今至周四天氣持續回暖，氣溫逐日回升，白天溫暖舒適、早晚偏涼微冷，日夜溫差大。今天北台灣高溫約在26、27度，中南部則可升至27至29度，東半部高溫約在25至27度之間。周三、四，西半部高溫會逐漸升至30度以上，開始有熱的感覺；低層水氣也會逐漸增多，提高金、馬平流霧及西南部輻射霧形成的機率。

周四大氣漸趨不穩，午後山區有局部對流發展的機率，周五鋒面南下北台灣雲量增多、有局部短暫雨，其他山區亦有局部短暫雨的機率；周六東北季風影響，迎風面北海岸、東北部有局部短暫雨，北台灣會轉涼。

今晨6時45分板橋出現12度低溫，較昨晨低溫14.5度還低，吳德榮說，「大氣輻射」成為氣溫變化的主因。夜間長波輻射由地表向太空散熱，在背風面風力微弱的地區，降溫效果最大。今晨各地依舊晴朗，比昨晨略升大約2度，反映出冷空氣減弱、回暖的幅度。板橋的變化趨勢與其他地方相反，是因當地兩天的輻射冷卻作用，強弱不同所造成。