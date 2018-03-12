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全台溫暖陽光！日夜溫差逾10度 周四前天氣穩定

2018-03-12 05:01聯合報 記者董俞佳╱即時報導

昨天全台天氣晴朗穩定，白天起氣溫明顯回升，民眾出門曬太陽，享受晴朗好天氣。記者林...
昨天全台天氣晴朗穩定，白天起氣溫明顯回升，民眾出門曬太陽，享受晴朗好天氣。記者林伯東／攝影
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溫度持續回升。氣象局指出，未來一周天氣大致穩定，16、17日受鋒面影響，北部地區水氣增多，有降雨機率。雖然白天高溫在25度以上，但早晚低溫仍在20度以下，須注意溫差。

中央氣象局指出，今天冷氣團減弱，中部以北高溫約24、25度，南部到26度，算是溫暖的天氣，明天開始也會持續回溫，中南部未來幾天可能會到30度高溫，各地屬於穩定天氣。

16日開始雲量增多，北部有一道鋒面接近，屆時北部、東半部水氣增多，16日、17日有短暫雨，天氣會較為不穩定。

不過，氣象局提醒，雖然未來一周，白天高溫都在25度以上，但是早晚仍是偏涼天氣，低溫仍在20度以下，要注意早晚溫差。

此外，13日到17日西半部、金門、馬祖容易有霧與低雲，能見度可能受影響。

圖／擷取自中央氣象局網站
圖／擷取自中央氣象局網站
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【中央社／台北12日電】中央氣象局預報，今天全台天氣溫暖，除東半部有零星短暫雨外，其他地區大多可見陽光；不過，日夜溫差大，幾乎都超過攝氏10度。

氣象局觀測，清晨中部以北氣溫仍偏低，平地最冷是新竹11.9度，其次是桃園新屋12度、新北板橋12.2度，其他地區約16度左右。

氣象局說，白天氣溫明顯回升，除東半部有零星短暫雨外，其他地區大多可見陽光；北部、東半部高溫約25、26度，中南部可達27至29度，相當溫暖，但日夜溫差大，幾乎都超過10度，中部以北溫差最多可達14度。

氣象局預測，明天及14日，台灣逐漸轉為偏南風，氣溫還會再回升，各地除早晚偏涼外，白天都是舒適、溫暖天氣。

氣象局預測，15日有一波鋒面接近台灣，水氣增多，東半部及西半部山區會有局部短暫雨，其他地區雲量也增多；16日鋒面通過，全台都有降雨機會。

高溫氣象局天氣動態

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