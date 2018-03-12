親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

棲地遭破壞...蝙蝠遷居國道 交部首啟動施工監測機制

2018-03-12 02:38聯合報 記者侯俐安╱即時報導

國道切割生物棲地，導致動物「路殺」不斷，不過蝙蝠專家近年意外發現，國道橋樑箱樑、排水箱涵成為蝙蝠重要棲所，光是國道五號高架路段，近30公里就有4千至6千隻蝙蝠居住，為避免干擾蝙蝠棲息，交通部高公局將首度啟動蝙蝠生態監測機制，除了持續委託專家學者調查，施工時也必須先確保「蝙蝠不在家」才能動工。

石虎、鼬獾、白鼻心等野生動物大多居住在我國淺山地區，卻因高速公路切割生物棲地，導致野生動物過馬路遭「路殺」不斷，國道三號嘉義民雄段二Ｏ一Ｏ年首設動物通道，國三白河、大甲、關西、通霄等也都有設置，監測發現白鼻心、鼬獾、麝香貓等野生動物經過次數不斷增加，交通部部長賀陳旦去年更促成「國道綠廊道」專案，讓國道擴大發揮淺山生物廊道功能。

但近年蝙蝠遭路殺情形也十分嚴重。高公局工程司高秀雲表示，去年開始委託專家展開國道蝙蝠生態調查，意外發現蝙蝠受到人為干擾與開發導致棲地劣化或消失影響，尤其是洞穴型蝙蝠無處可住，開始轉移住到橋樑下方排水涵洞、或是上方的箱樑。

不過，九二一大地震後，高公局每年針對國道橋樑做耐震補強，橋樑的施工、震動，卻干擾到蝙蝠的生存。高秀雲表示，為避免衝擊蝙蝠，今年除持續生態監測，也將啟動保育對策，施工期除避開夜行性蝙蝠活動時間，以及蝙蝠冬天度冬、夏天育幼期，先會請生態公司確認「蝙蝠不在家」再施工，若蝙蝠「遲不離家」則與專家研議啟動「友善驅離」，當蝙蝠出門覓食時封閉箱樑出入口、不讓蝙蝠回家，或以燈光聲音驅離。

台灣蝙蝠學會秘書長周政翰表示，過去都認為國道會破壞、切割棲地，但近年各界調查意外發現蝙蝠會住進人造的箱樑，甚至利用箱樑生育、育幼、交配及度冬，去年全面調查國道五號時更發現，短短2、30公里高架路段，就有台灣小蹄鼻蝠、台灣大蹄鼻蝠、東亞摺翅蝠、華南水鼠耳蝠及東亞家蝠居住，數量高達4千至6千隻，較長「獨居」的台灣大蹄鼻蝠，更將一個箱樑當成一個山洞，密集度在台灣洞穴都少見。

周政翰建議，橋樑補強工程確實會對蝙蝠造成影響，但「友善驅離」後蝙蝠大多不會回到原棲息的箱樑，仍建議非不得已再來進行，不過近年國道工程逐漸重視生態環境，也讓工程人員更加友善對待野生動物，很值得肯定。

高公局今年另一項計畫則是針對國道三號嘉義段「大林隧道」，由於隧道上方目前是軍方作為新兵訓練中心，但近年觀察這邊也是白鼻心、鼬獾的棲地，去年十二月也開始在跟軍方溝通，讓出上方二至三米寬的綠地讓動物通行，並啟動水溝加蓋、生態監測，並剪開圍籬網下方讓動物通行。

蝙蝠專家近年意外發現，國道橋樑箱樑、排水箱涵成為蝙蝠重要棲所，光是國道五號高架路...
蝙蝠專家近年意外發現，國道橋樑箱樑、排水箱涵成為蝙蝠重要棲所，光是國道五號高架路段，近30公里就有4千至6千隻蝙蝠居住。圖/台灣蝙蝠學會提供
分享
蝙蝠專家近年意外發現，國道橋樑箱樑、排水箱涵成為蝙蝠重要棲所，光是國道五號高架路...
蝙蝠專家近年意外發現，國道橋樑箱樑、排水箱涵成為蝙蝠重要棲所，光是國道五號高架路段，近30公里就有4千至6千隻蝙蝠居住。圖/台灣蝙蝠學會提供
分享

國道獨居白河

相關新聞

米其林「幫高調」 國稅局盯人氣小吃

2018-03-12 00:29

印製成本高 電子計算機發票明年要禁

2018-03-12 00:29

網購超商取貨困擾多「曾有一箱活蟑螂」

2018-03-12 00:29

繳費、支付百百種 店員昏頭

2018-03-12 00:29

天轉熱腸病毒蠢動 正確洗手可預防

2018-03-11 23:17

藍田書院全國徵詩賽 即刻作詩展功力

2018-03-11 21:43

戀上葡萄牙山村「馬爾旺」 與熙攘隔絕的城堡美地

2018-03-11 21:37

三餐外食喜重口味 女性要曉心警腎

2018-03-11 21:24

20年慘痛潰瘍史 促名醫林肇堂救己也救人

2018-03-11 20:52

雙眼近乎全盲 他當志工盼推「視力保健」

2018-03-11 19:17

16歲的她創志工平台　帶逾百人參與志工

2018-03-11 19:16

漂木畫家創作度日 楊樹森工研院展畫

2018-03-11 18:58

國道馬拉松完賽 塵爆傷者淋水降溫拚了

2018-03-11 18:56

她罹高血壓一年就腎衰竭 21年後才洗腎

2018-03-11 18:39

兩岸醫學民間交流 去年幾乎全斷

2018-03-11 16:20

日本自駕旅遊 記得在台申請日文駕照譯本

2018-03-11 14:48

未來一周天氣 早晚溫差大

2018-03-11 14:22

影／國際油價震盪下跌 本周國內汽、柴油價調降2角

2018-03-11 14:10

染李斯特菌恐致命 食藥署教你這樣吃

2018-03-11 13:39

愛肝達人站／肝沒防護網 細菌進入誘發肝膿瘍

2018-03-11 13:31

健康相談室／愛吃甜食 孩子恐長不高

2018-03-11 13:30

好好吃／地中海飲食 降失智風險

2018-03-11 13:28

保健看過來／搶救爛皮膚 宅男遭詐騙

2018-03-11 13:25

弱視生用音樂演講做公益 獲傑出志工獎

2018-03-11 13:00

用日光發電 喜願麵包有太陽香

2018-03-11 12:59

小百日草、波斯菊、向日葵 遲來的花海「山上」盛開

2018-03-11 12:43

公保育嬰留停津貼 男女請領1比9

2018-03-11 12:09

高鐵3橋墩角變位微增 距警戒值仍遠

2018-03-11 11:38

台灣燈會晚間閉幕 2019屏東縣主辦

2018-03-11 10:26

氣溫回升 白天全台晴朗舒適

2018-03-11 09:08

中油今午將宣布油價 預計汽柴油降0.2元

2018-03-11 06:01

大氣擴散條件不佳 高屏空汙連三日陷「紅害」

2018-03-11 05:00

日夜溫差大！ 北台灣清晨低溫10度 白天回暖

2018-03-11 04:57

痠痛麻8成可自救 最好的運動…去百貨公司走路

2018-03-10 23:31

阿里山森鐵本線再停駛3個月 賞櫻可搭3支線

2018-03-10 23:22

去哪裡旅行？打開門直接跳海游泳或划寶特瓶小舟出海

2018-03-09 10:18

購屋參考 哪些不良設計影響居家品質

2018-03-09 09:25

準確度70％！你的發文正悄悄洩露你是否憂鬱

2018-03-09 09:09

美女基金教練黃曲欣 教你用基金賺到退休金

2018-03-09 09:03
看更多

熱門文章

保健看過來／搶救爛皮膚 宅男遭詐騙

2018-03-11 13:25

3大飯店Buffet推新菜 米其林、直送海鮮吃到飽

2018-03-11 16:00

未來一周天氣 早晚溫差大

2018-03-11 14:22

中油今午將宣布油價 預計汽柴油降0.2元

2018-03-11 06:01

她罹高血壓一年就腎衰竭 21年後才洗腎

2018-03-11 18:39

兩岸醫學民間交流 去年幾乎全斷

2018-03-11 16:20

日夜溫差大！ 北台灣清晨低溫10度 白天回暖

2018-03-11 04:57

台灣燈會晚間閉幕 2019屏東縣主辦

2018-03-11 10:26

大秀逆天長腿 楊冪化身時尚白雪公主

2018-03-11 14:04

再等5天！東京櫻花15日提早開花 大阪21日接力

2018-03-10 18:13

你們還有在賣這種車嗎？保時捷的鼠象之爭

2018-03-11 10:37

氣溫回升 白天全台晴朗舒適

2018-03-11 09:08

大氣擴散條件不佳 高屏空汙連三日陷「紅害」

2018-03-11 05:00

染李斯特菌恐致命 食藥署教你這樣吃

2018-03-11 13:39

20年慘痛潰瘍史 促名醫林肇堂救己也救人

2018-03-11 20:52

三餐外食喜重口味 女性要曉心警腎

2018-03-11 21:24

吃一口就近百元！美福牛排館推36個月熟成伊比利火腿

2018-03-11 17:07

國道馬拉松完賽 塵爆傷者淋水降溫拚了

2018-03-11 18:56

日本自駕旅遊 記得在台申請日文駕照譯本

2018-03-11 14:48

戀上葡萄牙山村「馬爾旺」 與熙攘隔絕的城堡美地

2018-03-11 21:37

TGI FRIDAYS端3道新排餐 最低590元起

2018-03-11 17:07

小百日草、波斯菊、向日葵 遲來的花海「山上」盛開

2018-03-11 12:43

向白手起家致敬 LEXUS LS 350見證你的輝煌

2018-03-11 21:35

今日星座運勢／牡羊 人際運勢佳 請避免借貸關係

2018-03-12 00:00

想說什麼就穿什麼 標語潮流不退燒

2018-03-11 17:08

高鐵3橋墩角變位微增 距警戒值仍遠

2018-03-11 11:38

影／國際油價震盪下跌 本周國內汽、柴油價調降2角

2018-03-11 14:10

雙眼近乎全盲 他當志工盼推「視力保健」

2018-03-11 19:17

就是要有態度！運動品牌跨界潮流指摽

2018-03-11 11:33

好好吃／地中海飲食 降失智風險

2018-03-11 13:28

銥衛星群「銥閃光」劃過桃園天際

2018-03-11 20:16

16歲的她創志工平台　帶逾百人參與志工

2018-03-11 19:16

公保育嬰留停津貼 男女請領1比9

2018-03-11 12:09

白色牡蠣殼創作「貝之船」日本藝術家受邀麻豆展出

2018-03-11 12:09

愛肝達人站／肝沒防護網 細菌進入誘發肝膿瘍

2018-03-11 13:31

印製成本高 電子計算機發票明年要禁

2018-03-12 00:29

健康相談室／愛吃甜食 孩子恐長不高

2018-03-11 13:30

化妝水擦對方向很重要 白天晚上不一樣

2018-03-11 11:48

漂木畫家創作度日 楊樹森工研院展畫

2018-03-11 18:58

「剪刀」即時餐 20分鐘上菜

2018-03-09 21:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top