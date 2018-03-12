棲地遭破壞...蝙蝠遷居國道 交部首啟動施工監測機制

2018-03-12 02:38 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



國道切割生物棲地，導致動物「路殺」不斷，不過蝙蝠專家近年意外發現，國道橋樑箱樑、排水箱涵成為蝙蝠重要棲所，光是國道五號高架路段，近30公里就有4千至6千隻蝙蝠居住，為避免干擾蝙蝠棲息，交通部高公局將首度啟動蝙蝠生態監測機制，除了持續委託專家學者調查，施工時也必須先確保「蝙蝠不在家」才能動工。

石虎、鼬獾、白鼻心等野生動物大多居住在我國淺山地區，卻因高速公路切割生物棲地，導致野生動物過馬路遭「路殺」不斷，國道三號嘉義民雄段二Ｏ一Ｏ年首設動物通道，國三白河、大甲、關西、通霄等也都有設置，監測發現白鼻心、鼬獾、麝香貓等野生動物經過次數不斷增加，交通部部長賀陳旦去年更促成「國道綠廊道」專案，讓國道擴大發揮淺山生物廊道功能。

但近年蝙蝠遭路殺情形也十分嚴重。高公局工程司高秀雲表示，去年開始委託專家展開國道蝙蝠生態調查，意外發現蝙蝠受到人為干擾與開發導致棲地劣化或消失影響，尤其是洞穴型蝙蝠無處可住，開始轉移住到橋樑下方排水涵洞、或是上方的箱樑。

不過，九二一大地震後，高公局每年針對國道橋樑做耐震補強，橋樑的施工、震動，卻干擾到蝙蝠的生存。高秀雲表示，為避免衝擊蝙蝠，今年除持續生態監測，也將啟動保育對策，施工期除避開夜行性蝙蝠活動時間，以及蝙蝠冬天度冬、夏天育幼期，先會請生態公司確認「蝙蝠不在家」再施工，若蝙蝠「遲不離家」則與專家研議啟動「友善驅離」，當蝙蝠出門覓食時封閉箱樑出入口、不讓蝙蝠回家，或以燈光聲音驅離。

台灣蝙蝠學會秘書長周政翰表示，過去都認為國道會破壞、切割棲地，但近年各界調查意外發現蝙蝠會住進人造的箱樑，甚至利用箱樑生育、育幼、交配及度冬，去年全面調查國道五號時更發現，短短2、30公里高架路段，就有台灣小蹄鼻蝠、台灣大蹄鼻蝠、東亞摺翅蝠、華南水鼠耳蝠及東亞家蝠居住，數量高達4千至6千隻，較長「獨居」的台灣大蹄鼻蝠，更將一個箱樑當成一個山洞，密集度在台灣洞穴都少見。

周政翰建議，橋樑補強工程確實會對蝙蝠造成影響，但「友善驅離」後蝙蝠大多不會回到原棲息的箱樑，仍建議非不得已再來進行，不過近年國道工程逐漸重視生態環境，也讓工程人員更加友善對待野生動物，很值得肯定。