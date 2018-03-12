網購超商取貨困擾多「曾有一箱活蟑螂」

2018-03-12 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南報導



到超商網購已成現代人生活的一部分，但卻給超商帶來不少困擾。 記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

網購已是現代人生活的一部分，卻苦了超商店員。不少人忘記自己不是用本名網購，到超商取不到貨就與店員爭執，讓超商店員很無奈，還有人違反規定寄活體及違禁物，也讓店員很困擾。

超商業者曾珮瑜表示，買家若已在網路上付款而非貨到付款，到超商領貨時必須核對身分，但很多人忘了用化名購物，一旦身分無法核對就會起爭執。

她舉例，有位顧客幫兒子取貨，他兒子在網路使用的名字是「吉娃娃」，店員堅持無法證明付款買貨者身分就不能取貨，客人鬧個不停，抱怨「你們服務太爛了」，最後只好叫警察處理。

黃姓超商主說，客人只要能提出手機簡訊，有配送單號可核對，超商還是會配合讓名字不對的客人取貨，就怕有些客人根本忘記自己是在哪家超商取貨，硬說「我明明有簡訊說貨到了，你們怎麼說沒有」，一查之下根本就在別家超商。

臉書「交貨便」也經常有人抱怨超商網購的相關事情，一名網友說自己常網購，有次因為東西太多拿不完，想改天再拿，卻被超商店員抱怨「你的東西占滿我們的倉庫，再不拿走要退貨」，反被其他網友罵「你也太把全家當你家了」。

千奇百怪的貨品更讓店員經常「三條線」。曾珮瑜表示，曾有物流箱裡滿是蟑螂，箱子還破洞，嚇得女店員把貨物丟在地上，最好只好請不怕的男店員把箱子重新封好退貨。她說，依規定不能寄活體物。