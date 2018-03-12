米其林「幫高調」 國稅局盯人氣小吃

2018-03-12 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



「米其林指南」日前發布台北版「必比登推介」（Bib Gourmand）美食，有卅六家平價美食店入選，其中有十五家免開發票，恐難逃國稅局「關注的眼神」。圖為示意圖。 記者陳睿中／攝影 分享 facebook

「米其林指南」日前發布台北版「必比登推介」（Bib Gourmand）美食，有卅六家平價美食店入選，包括牛肉麵、臭豆腐、藥燉排骨、麻油雞等。米其林「幫高調」後，引來顧客爭相大啖，但財政部統計，其中有十五家免開發票，恐難逃國稅局「關注的眼神」。

根據國稅局掌握，「必比登推介」中的點水樓、鼎泰豐（信義）、阜杭豆漿、杭州小籠湯包（大安）、林東芳牛肉麵、陳董藥燉排骨（八德路四段上）等廿一家人氣名店，目前都要開發票，營業稅率百分之五。其餘十五家免開發票，營業稅率百分之一。

國稅局官員說，店家合法免開發票的狀況有兩種，一種是月營業額不到廿萬元的小店及固定式攤販；另一是豆漿店、甜食館、麵食館、自助餐等飲食店，營業內容「湯湯水水」，手開發票不便，又不具開發票能力，因此通融免開發票。

像「必比登推介」的阿男麻油雞、劉芋仔、豬肝榮仔等店，屬於免開發票第一種；建宏牛肉麵、廖家牛肉麵、My灶、我家小廚房、福州世祖胡椒餅、海友十全排骨、梁記滷味、駱記小炒、臭老闆現蒸臭豆腐等屬第二種。

有能力 將輔導開發票

財政部高層說，被米其林推薦後生意會更加興旺，國稅局會注意及蒐集「輿情報導」，採取必要的動作，對於尚未開發票的店家，要實際了解來客數和營業狀況，看是不是要調高查定營業額，或甚至已有具開發票的能力，包括連鎖、電子叫號取餐、網路銷售等，就會輔導開發票。

記者前天晚間實地訪查台北饒河街夜市，包括福州世祖胡椒餅、陳董藥燉排骨等店家都大排長龍，但開在慈祐宮旁、八德路四段上的陳董藥燉排骨，並未主動開發票給上門的顧客。

國稅局官員說，人氣店家一旦漏開發票，檢舉案件也會特別多，可說是「全民緊盯」，呼籲業者誠實開發票，否則可能會遭罰款、甚至停止營業處分。