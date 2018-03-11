天轉熱腸病毒蠢動 正確洗手可預防

2018-03-11 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ／嘉義市報導



目前市面仍沒有腸病毒疫苗，養成正確洗手方法是降低腸病毒傳染風險最簡單、也最有效方法。 記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

天氣轉熱，下月將進入腸病毒高峰，目前市面仍沒有腸病毒疫苗，養成正確洗手方法是降低腸病毒傳染風險最簡單、最重要方法。

嘉義市東區衛生所人員防疫大進擊，近日前進幼兒園，提醒小朋友掌握「濕搓沖捧擦」洗手五步驟，叮嚀園方必須落實學童請假記錄等管制措施，課後以稀釋後漂白水，擦拭桌椅、門把、扶手、遊具等，為環境把關。

嘉義市政府目前規定，幼兒園同班級內若7天內有2名確診病例，即停課7天。國小低年級部分，則是同班級有3人確診為腸病毒，即停課一周。

降低腸病毒傳播與感染風險，幼兒園工作人員課後以稀釋後漂白水，擦拭桌椅、門把、扶手、遊具等，為環境把關。記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

嘉義市衛生所主任林唐逵表示，做好手部清潔、生病不上課、注意精神症狀等，是預防腸病毒擴散，保護自己也保護他人重要準則。不少嘉義縣學童到嘉義市就讀，病毒容易跨縣市傳播，家長要提高警覺。

林唐逵表示，民國97年曾有一波腸病毒大流行，造成70多名孩童死亡。去年一般腸病毒有23例重症，有1人死亡，家長、學校、衛生機關合力建構腸病毒防護網，防疫已有成果。

降低腸病毒傳播與感染風險，幼兒園工作人員課後以稀釋後漂白水，擦拭桌椅、門把、扶手、遊具等，為環境把關。記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

林唐逵說，腸病毒包含一大群病毒，單次感染無法對所有病毒型產生保護力，幼童一生中常會感染好幾次腸病毒，目前市面尚無特效藥及疫苗。

腸病毒感染以71型最容易導致嚴重的併發症，5歲以下幼兒為重症高危險群。近年陸續發生流行疫情的腸病毒D68型，以發燒、流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀表現為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀不同，老師、家長要提高警覺。