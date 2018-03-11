戀上葡萄牙山村「馬爾旺」 與熙攘隔絕的城堡美地

2018-03-11 21:37 聯合報 文／韓良憶



曲折狹長的鵝卵石路最適合漫步拍照。圖／侯約柏攝影 分享 facebook

車子離馬爾旺（Marvao）還有好一段路途，遠遠地便能瞧見高踞於峭壁上的城堡，地勢逐漸升高，我們沿著蜿蜒的山路向上，一路上不時出現髮夾彎，考驗駕駛人的技術和耐心。

為了尋訪美景，車子轉過最後一個髮夾彎，前方是巍然的城牆在眼前，厚重的石牆圍住整個村子，僅能供一輛車通行的拱門是山村的出入口。另一半猶豫著是否要將車子停泊在拱門的小停車場，因為過了這道拱門，緊接著是另一道更窄的拱門，後方接著狹窄的石板路，顯然不是好走的馬路。而且，萬一城裡沒有停車位怎麼辦？

「自我們轉進上山的公路以來，一路上沒有看到多少車輛，交通一點也不擠，表示人潮不會太洶湧。」我對約柏分析說，「再說，要是裡頭已無停車位了，應該會有車子停在村外，可是這裡空空蕩蕩的，一輛車也沒有。」

考驗腳程 冒險開車進城

我表面講得頭頭是道，說穿了其實是懶，因為我們將下榻的旅館在古堡邊上，而我看地圖，古堡在城西端的最高點，我可沒辦法拖著大行李走幾百公尺的上坡路。丈夫考慮了一會兒，決定還是冒個險，開車進城

後來發現，這個決定是正確的，因為整座村莊坐落在山頭上，古堡為制高點，海拔近九百公尺，山勢陡峭。倘若兩手空空，爬坡或走房屋之間的階梯捷徑都不是問題，要是還得拖行李，那可吃不消。

在旅館旁邊停好車，約柏終於鬆一口氣，村中的石頭路面顛簸不平，既陡峭又狹窄，萬一有車子從反方向開來，不但不能會車，連靠邊禮讓來車都幾近不可能，他一開車進村就提心吊膽。

「還好，路上始終都只有我們一輛車。」約柏說，誠然，這裡安靜得出乎我意料，要不是路旁人家半掩的窗紗裡有驚鴻一瞥的人影，長巷中有踽踽獨行的老婦人，否則我還真以為小村沒有人煙。這是因為五月還是旅遊淡季嗎？還是由於那會兒已經四點多了，一日遊或半日遊的遊客多半已離去？

漫步石路 寂靜但不落寞

馬爾旺位於葡萄牙東部，離西班牙邊界不遠，也許是因為公共交通班次並不密集，這裡觀光業的發達程度比不上西部海岸的山城，村子的規模也小，逛上一圈大概只要兩個小時，然而正是這些「缺點」讓馬爾旺寂靜但不落寞，大不同於知名景點旅遊旺季的熱鬧與熙攘。

至於何者孰優，當然是因人而異，見仁見智。我呢，雖然看來活潑外向，但個性中始終有好靜甚至孤僻的成分，因之從小就不大喜歡團體活動，除非是工作或是不得不然，熱鬧的場面我通常看一會兒就好，攪和一兩小時是極限，哪裡人多，我通常就往另一頭走去。

是以，幽靜的馬爾旺正合我的意。這村子的主要收入雖是觀光業，為方便遊客，小小的村子就有三四間餐館、幾家不大的旅館民宿和一個小雜貨店，然而價格合理，不是「遊客陷阱」。難得的是，這裡沒有粗糙的土產店和陳列販賣平庸畫作的偽藝廊，讓我在視覺上和心理上都覺得舒服。

小村曲折狹長的鵝卵石路最適合漫步，晃晃悠悠，隨處走，隨興拿起手機拍照，都不會有穿著螢光色T恤和短褲、一望即知是遊客的路人突然走進鏡頭中，說不定你會跟我一樣，在檢視方才拍下的畫面時，誤以為自己的攝影技術突飛猛進，不然怎麼可能拍出這麼美的風景照？

站在城牆上看出去，阿連特茹平原的景色一覽無遺，這裡那裡散落著一叢叢紅瓦白牆的房屋，不太遠的山上有另一座古堡，那是展望堡（Castelo de Vide）嗎？將視線投向東方，天氣晴朗無雲時 或許會看到綠野中有一團灰黃紅褐的影子，朦朦朧朧的，像是座城鎮，那裡是西班牙，邊界離馬爾旺不過十公里。

城堡遠眺 世界何其遼闊

「從馬爾旺看得到整片大地，」已故諾貝爾文學獎得主薩拉馬戈在其遊記中寫道；「有件事可以理解，訪客站在這裡，高踞於馬爾旺城堡的堡壘上，會恭敬地低語道『世界何其遼闊』。」在山村馬爾旺，我懷抱著敬畏之心，頌讚大地之美。

龐然的城堡如今是馬爾旺主要的景點，它屹立於峭壁上，居高臨下，又離邊界不遠，在十九世紀以前一直是軍事要塞。城堡起建於13世紀，但現存的建築大多數是十七世紀重修的成果。入口處有一座拱頂蓄水池，裡頭仍蓄著水。

城堡之外的另一個必訪地就是城牆頂上的通道，沿著城牆繞村走，極目遠眺，讓人心曠神怡。城牆頂並不特別寬，好在平坦好走，只是懼高症者仍需當心。

關於馬爾旺

馬爾旺城堡

開放時間：10:00-17:00，收費，但當地居民免費

Varanda do Alentejo

這家餐廳供應的主要是阿連特茹鄉土菜，多數為肉類，豬肉尤多，但也有鱈魚乾等菜色。天氣好時可在露台上用餐。

地址：Praça do Pelourinh 1

營業時間：周一至周六午、晚餐時段皆營業，周日只有午餐

O Castelo

和我們下榻的旅館Dom Dinis是同樣的經營者，與旅館隔街相望，有露天座位，也可坐在可愛的小花園中喝點東西，供應午餐和輕食。

地址：Rua Dr Matos Magalhães 7

營業時間：9:00-23:00，周五、六營業至午夜

Mercearia de Marvão

老城中唯一一雜貨店，販賣日用品、食品，也有一些土產，價格公道。我在這裡買了一瓶馬爾旺周遭一帶特產的橄欖油，包裝質樸，回台北後打開一嘗，當場後悔沒多買一瓶。這家雜貨店每天早上九點半到傍晚七點營業，店旁就是店主經營的民宿。

下榻展望堡 探索周邊小村

展望堡（Castelo de Vide）既是馬爾旺城堡的姊妹古堡，也是古堡所在小鎮的名字。展望堡城鎮的規模比山村馬爾旺大，生活機能也比較健全，因此小鎮雖不像馬爾旺那麼幽靜，然而倘若打算在這一帶盤桓兩三天，下榻於展望堡，白天探索周遭的小村和景點，或許更方便一點。

展望堡最重要的景點，是全鎮最高點的城堡，視野很好。更有意思的是，不同於大多數古堡不是傾頹了就是僅餘觀光功能，城堡牆內迄今仍有居民住在老宅中，讓訪客在古意盎然中看到日常生活景象。

城堡旁邊有一個區域叫Judiaria，亦即「猶太區」，12世紀起即有猶太人居住，15世紀初又有大批在西班牙受到迫害的猶太人逃至此地，這裡仍有一座猶太會堂。

展望堡以擁有優質礦泉水而聞名，鎮上有好幾個汲水處，請帶著空瓶空罐前來。

我既沒有看旅遊指南，也未上網查詢，就只是下午一點多經過門口時，看到幾位當地人模樣的大叔相偕走進O Miguel這家館子，決定也光顧一下，結果滿意地吃了一頓飯。小館供應的遠遠不是精緻美食，而是可口實惠的家常鄉土菜，周間平日有特惠午間套餐。店中客人多是本地熟客，掌櫃待人和善。

O Miguel

地址：Rua Almeida Sazedas 32

營業時間：12:00-15:00，19:30-22:30，周日公休

如果你想去

馬爾旺距離里斯本超過270公里，和里斯本之間一天有一班Rede Expressos長途巴士，上午從里斯本Sete Rios客運站出發，下午由馬爾旺返回里斯本，車程近四個半小時。

巷中踽踽獨行的老婦人。圖／侯約柏攝影 分享 facebook

村子裡有幾間小餐館，價格也很合理。圖／侯約柏攝影 分享 facebook

在葡萄牙山村馬爾旺，頌讚大地之美。圖／侯約柏攝影 分享 facebook

高踞於峭壁上的城堡是馬爾旺主要的景點。 圖／侯約柏攝影 分享 facebook