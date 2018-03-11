20年慘痛潰瘍史 促名醫林肇堂救己也救人

2018-03-11 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



輔大醫學院院長林肇堂。 圖／報系資料照 分享 facebook

俗話說，三折肱而成良醫，此話套在輔大醫學院院長林肇堂身上再適合不過，他被十二指腸潰瘍所苦，卻也靠它獲不少工作成就，而他的生病故事要從13歲時說起。

林肇堂的年代有初中聯考，他擠進升學率第一名的大同初中，才有機會考進建中或北一女，甚至是資優班。他受訪表示，當時出現胃痛，以為是讀書升學壓力大所造成，但胃痛逐漸加劇，晚上常悶痛，睡覺也會痛醒，阿嬤看不過去，帶他到處求醫。

但尋訪許多「名醫」，大家都不知林肇堂生什麼病，有一名醫師懷疑他有「膽結石」，請他做檢查。當時照X光前，除了要吃藥，還要吞一顆生雞蛋，膽結石才照得出來。因雞蛋珍貴，家中兄弟姊妹聽聞他要吃蛋做檢查，「很羨慕我，哈！」

「當然，檢查結果沒有膽結石，現在回想，小孩怎麼會有膽結石呢？」林肇堂說，他於是又開始尋醫，直到有一位曾在台大醫院當內科主任的診所翁醫師，說他是十二指腸潰瘍，那年代沒好的治療方法，只有制酸劑，讓他不舒服就吃，不過真的有效。

「雖然症狀改善了，但無法治癒。」林肇堂說，他考上建中後，立下志願當醫師，希望能治好自己的病，後來也順利考取台大醫學系。期間他依然每個月去找翁醫師拿藥。

他印象深刻的是，大四學生要學怎麼檢查糞便有無潛血反應，老師要求全班同學取自己的糞便檢查，只要糞便變藍色，就是裡面有紅血球。全班一百位同學，只有他一人變藍色。

林肇堂說，他大六時胃痛得更厲害，時任台大腸胃科主任的王德宏教授，首次將胃鏡引進台灣，他上王教授的課，自願讓王教授幫他做。他問：「做胃鏡聽說很難受？」王教授自信滿滿回：「相信我」。

林肇堂笑說，當時沒麻醉，胃鏡一插進去，「是我有史以來最痛苦的檢查，痛死啦！」因是側躺檢查，他不斷吐口水，肩膀、頭髮都是唾液，教授還稱讚「做得很好」。「但這次檢查，診斷出我十二指腸潰瘍且變形得很厲害，無法服兵役。」

所以，林肇堂在台大當內科住院醫師時，就決定跟著王德宏教授學內視鏡，後來去美國國家衛生院做研究員時，也是專門進行消化性潰瘍研究。「但我的病依舊沒好。」

林肇堂說，他在美國工作第三個月，某天在家發現自己大便黑黑的，只吃了最新的胃藥就去上班，卻開始冒冷汗、不舒服、心跳加劇，最後決定向老闆請假。「但太不舒服了，想說趴一下休息，沒想到坐起來發現眼瞎了！」隨後他就休克。

林肇堂說，幸好工作地點就是醫院，同事把他送去二樓的加護病房急救室，醫院檢查發現他血紅素剩6，但正常男性應是15。清醒時，醫師問他要不要輸血，不然會有生命危險。但他擔心輸血會有其他感染，最後簽下不輸血自願書。

當時，林肇堂接受第二次胃鏡檢查，是同事協助進行。林肇堂笑說，同事是研究機構的醫師，做胃鏡功力不好，當他口含胃鏡，人很不舒服，仍可藉電視螢幕，清楚看到自己出血位置，但不管怎麼向同事比手畫腳，同事依然抱怨「怎麼看不到」，令他為之氣結。

林肇堂說，美國醫院住院一天約8千台幣，他住院3天就趕快回家，不過從門口進到家裡，有一條20公尺緩坡，他走不上去。回台後也發生幾次小出血，那時他已升上副教授，有學生知道他的病，笑他當腸胃科醫師，卻沒把自己的病治好。

林肇堂說，1982年，澳洲有科學家發現，99%的十二指腸潰瘍都和幽門螺旋桿菌有關，使用抗生素可把細菌消滅，讓潰瘍癒合，且終生不復發。「因十二指腸潰瘍困擾我20多年，對於研究結果，老實說，我不怎麼相信，但學生鼓勵我試試。」

因此，林肇堂把自己當「神農氏」，試著一天吃7顆藥，裡面包含5顆抗生素，連續吃四周。因藥含鉍劑，會使糞便變黑，起初他覺得沒效，但療程結束後，他等了一年都沒再胃痛，且至今20年沒復發，「幽門螺旋桿菌的偉大發現，救了我一命！」

林肇堂說，他也把這治療方式運用在病人身上，「幾乎沒人治療失敗」。有趣的是，他也治療好一名水電工人，以往請該水電工到家做工，水電工都面帶不屑。當治療好後，水電工稱他是神醫，不只做工隨call隨到，還把他介紹給親友，讓親友把他的門診塞爆。

林肇堂將台灣的幽門螺旋桿菌治療和流行病學發表論文，登上國際期刊。隨醫療進步，幽門螺旋桿菌治療愈來愈簡單，只要一周就能治癒，且根除可防癌。2015年，他獲「亞太消化醫學會馬歇爾及華倫胃腸學獎章」，是最高榮譽之一。

林肇堂說，他多年後回想，自己一開始不懂生了什麼病，不敢吃辣、不喝咖啡，盡量不讓自己太緊張，但痛了20多年都沒好，最後才知道是幽門螺旋桿菌感染。現在醫學進步、知識普及，他呼籲民眾有病一定要找到病因，才能順利找回好的生活品質。

●林肇堂小檔案

1.年齡：65歲。

2.學歷：台大醫學院臨床醫學研究所博士。

3.專長：內科學、胃腸學、內視鏡學、膽胰疾病、超音波術、胃癌與幽門流行病學等。

4.興趣：旅遊。

5.現職：輔大醫學院院長、台灣消化系醫學會理事長、國家衛生研究院合聘研究員等。

6.經歷：美國國家衛生院副研究員、台大醫院副院長、義大醫院副院長、義大醫學院長等。

7.醫學成就：亞太消化醫學會2015年馬歇爾及華倫胃腸學獎章（Marshall & Warren Luminal Gastroenterology）。

●十二指腸潰瘍小檔案

十二指腸黏膜被胃液侵蝕，造成黏膜受損，產生糜爛的現象，是消化性潰瘍的一種，症狀包括腹痛、腹部灼熱感、胸悶、胃悶、胃酸過多、火氣大等。

引起潰瘍因素，包括家族遺傳、幽門螺旋桿菌感染、飲酒過量、吸煙、嚼檳榔、常吃刺激性食物、長期服用消炎止痛藥物、三餐不定、暴飲暴食、精神緊張、過度憂慮及長期壓力大等，均可能使胃壁受侵蝕，導致胃潰瘍或十二指腸潰瘍。

20歲以上年輕人、三餐不定時定量者、長期酗酒者及工作精神壓力大者，均為好發族群。預防上應飲食均衡清淡，生活作息正常，戒菸酒及檳榔，維持正常體重等，睡前二小時應避免進食。另應定期做上消化道內視鏡檢查，及早發現及早治療。