綜高、普高數學銜轉落差？研修小組將做差異對照表

2018-03-11 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



教育部今天召開課審會審議大會，續審國小暨普高、技高及綜高等數學課綱草案。聯合報系資料照 分享 facebook

教育部今天召開課審會審議大會，續審國小暨普高、技高及綜高等數學課綱草案。審到普高課綱學習重點項目時，有委員指出，綜高及普高的草案規劃有落差，擔憂綜高生若選讀普通高中，課程恐銜接不上；教育部表示，為加強縱橫向學習連結，未來研修小組將提供學習內容差異對照表，提供教學端教師作為參考。

課審大會上周審議數學領域課綱，根據新課綱草案，高二起數學將依照理工、文史、商管三類學生，分三軌學習。高二課程分為A、B兩類授課，高三數學則分為數甲、數乙，以解決過往文史及商管科系學生，前者認為數學學太難、後者則認為不敷銜接大學等問題。

教育部今天下午續審時間分配、核心素養、學習重點等項目。有委員認為，綜高及普高的草案規劃有落差，綜高較容易，普高較難，不利綜高一年級升二年級後銜轉普通高中課程，要求微調。研修小組認為，若刪減普高課綱，恐造成學生學習不完整，若增加綜高課綱內容，恐對學生造成壓力。

教育部國教署署長邱乾國表示，課綱規劃將更重視縱向及橫向連結，針對委員提出的隱憂，他表示後續將請研修小組製作「學習內容分析差異對照表」，提供教師作為教學指引與參考，學生也可依此補強。

課審會上午，國小暨普高、技高、綜高等社會領域課綱，正式交付各分組審議會審議。臨時提案中有委員質疑，社會領綱的公民部份，許多標題使用問號，與其他科目的課綱不同，例如「什麼叫公民？」，而不是「公民的定義」，擔憂定義不明恐有不同解讀。研修小組解釋，使用開放式問句是為了促進更多對話與思考，未來是否統一格式，國教院會先整理過往脈絡，進一步釐清。

此外，為呼應新課綱調整，大考中心日前建議學測須分為A、B卷，待大考中心完成研議後，將送交考招議題小組討論，取得共識後再送招聯會常委會進行討論。不過據了解，4月13日將舉行的招聯會常委會，目前尚未排入這項議程。招聯會表示，是否實施學測分卷目前尚未定案，若確定要改，也會在108學年度新生入學前就定案公告。

教育部表示，今天課審大會第13、14次會議，教育部長潘文忠因有事無法到場，首度缺席，由次長林騰蛟代理主持，全體委員共48人，出席委員人數上下午分別為 36、37人，達法定人數。下次課審會於3月18日舉行，從數學科課綱學習重點項目接續討論。