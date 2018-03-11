銥衛星群「銥閃光」劃過桃園天際

2018-03-11 20:16 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



由66枚人造衛星組成的銥衛星群（lridium satellite），其中1枚11日晚間6時31分劃過桃園機場及附近地區的天際，形成稍縱即逝的「銥閃光」。

銥衛星高度雖然達930公里，天線以特定角度反射太陽光時，比旁邊的天狼星還要亮500倍，在傍晚時間這種「銥閃光」特別明顯耀眼。11日晚間以慢速快門曝光的照片中，「銥閃光」形成細細一條光影，在天際中相當顯眼。

根據台北市立天文台的資料，「銥閃光」11日晚間6時31分42秒時，出現在桃園市桃園機場至大園、中壢附近地區，在銥衛星通過的正南方仰角50度天際，觀測到這個現象。

由66枚人造衛星組成的銥衛星群，其中1枚11日晚間6時31分劃過桃園機場及附近地區的天際，形成稍縱即逝的「銥閃光」（圖中長條光影），比左方天空中最亮的天狼星還要亮500倍。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook