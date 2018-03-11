雙眼近乎全盲 他當志工盼推「視力保健」

2018-03-11 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



嘉義高中學生陳柏翰雙眼近乎全盲，卻致力於志工服務。圖／保德信青少年基金會提供 分享 facebook

因早產造成視網膜病變的陳柏翰，出生時左眼就看不見、右眼視力僅剩0.01，但他沒有被擊倒，反而不斷用聲音表達自我，包括鋼琴、直笛及陶笛都是其擅長的樂器，更參與志工服務，今天獲頒保德信青少年基金會傑出志工獎，未來更想推動「無障礙網路」。

由於右眼視力僅剩0.01他無法長時間注視，因而他學會使用點字、盲人電腦等，也因視力讓他學習備感困難，如有時候課本過多圖片、圖表或是抽象的事物，要理解比較困難。但從小也因此獲得很多人的協助，因此才會想利用時間去回饋社會、擔任志工。

陳柏翰坦承，數學、自然或是圖表等題目對他而言的負擔十分大，因此「我是首個在會考使用電子考卷的會考考生」，他說，由於無法長時間注視考卷，因此不斷爭取之下才使用電子考卷，目前高二的他也說，希望學測時也能使用電子考卷。

他鼓勵遇到挫折或挑戰的學生「不要擔心挫折或失敗」，不要因為短暫的失敗或挫折放棄原來的夢想。

陳柏翰希望未來能夠就讀外文系，他說，「語言也是要靠聲音」，自己的專長就是聲音，包括樂器等，而未來也期待能夠推動「無障礙網路」，他認為目前網路太多廣告、圖片，「對視障者而言閱讀難度更高」，也會推動視力保健，因為自己的視障讓他感受到視力的重要，呼籲民眾不要用眼過度、可以適度休息。