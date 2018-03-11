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她罹高血壓一年就腎衰竭 21年後才洗腎

2018-03-11 18:39聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

國健署署長王英偉（左三）與醫師、營養師及病友共同呼籲女性注意飲食及三高徵兆，預防...
國健署署長王英偉（左三）與醫師、營養師及病友共同呼籲女性注意飲食及三高徵兆，預防腎病變報到。記者蔡容喬／攝影
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從事護理工作的鄭小姐，38歲那年發現自己罹患高血壓，卻檢查不出原因，服藥1年後才透過磁振造影確認自己有腎衰竭，因為不想早早就洗腎，21年來她定期回診吃藥、注重飲食，1年半前卻還是因連續感冒，病情急轉直下，今年加入洗腎行列。

鄭小姐11日出席國健署記者會，以自身經驗表示，雖然比別人更早面臨腎臟病變，但因遵守醫囑下，她21年來樂觀以對，過著健康生活，但因工作壓力太大一度累到睡眠不足、感冒，腎功能才再度惡化。她呼籲民眾要注意高血壓警訊，即使罹病也要定期回診服藥控制病情，並保持飲食清淡、不吃來路不明藥物，延後洗腎時機。

配合2018世界腎臟日，台灣腎臟醫學會、高雄市衛生局及義大醫療11日下午在高雄市文化中心主辦「女力護腎、健康完勝」園遊會，有高屏地區33家醫療院所參與，透過闖關及摸彩活動，讓民眾進一步了解腎病預防及照顧觀念。

鄭小姐的主治醫師，台灣腎臟醫學會常務理事黃尚志說，鄭小姐就診時，腎絲球過濾率約30ml/min/1.73 m2，已屬中度腎病變，所幸多年來她作息規律作息，遵從醫囑飲食、服藥，延緩了腎臟惡化時程，一度「有可能不須洗腎」。黃尚志說，近幾年醫界積極推動腎臟照顧，40至65歲族群新增洗腎率已經趨緩。

國健署統計，台灣2016年有2610位婦女死於腎炎、腎病症候群及腎病變，居女性十大死因第7位，署長王英偉表示，高血壓、肥胖是心臟病和腎臟病的高危險因子，除了導致高血脂和心血管疾病，也會造成腎臟血流改變及發炎反應。他說，台灣對腎臟病照顧相當完善，但許多初期腎病變患者常誤信偏方，導致病情延誤。

洗腎腎臟病高血壓

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