國道馬拉松完賽 塵爆傷者淋水降溫拚了

2018-03-11 18:56 中央社 台北11日電



中華民國路跑協會、陽光社會福利基金會共同主辦「2018臉部平權運動－台北國道馬拉松」，11日清晨登場，八仙塵爆傷友蔡豐燦也共襄盛舉。圖／陽光基金會提供 社 分享 facebook

國道馬拉松今天上午登場，55名塵爆、顏損傷友參賽，有人多次跑到多次抽筋，也有人因燒傷皮膚無法排汗，多次淋水降溫，最後即便體力透支仍以快走堅持完賽。

陽光基金會、中華民國路跑協會跨界合作舉辦的「2018臉部平權運動台北國道馬拉松」今天上午登場，共有55名燒燙傷顏損選手參賽。

陽光基金會表示，這次許多人跑到臀部、雙腳抽筋，甚至因燒傷皮膚沒有毛孔無法排汗，多次到水站淋水降溫，最後通通完賽，甚至有口腔癌病友帶著胃廔管，雖然一度感到體力透支，但仍堅持快走完賽。

37歲蔡豐燦原本是職業軍人，他因八仙塵爆導致全身燒傷面積22%，傷勢集中在腿部，讓身為排長的他一度無法帶兵，為了不增加同袍負擔，他更加努力復健，並在受傷9個月後，挑戰石門水庫馬拉松。

蔡豐燦回憶，當時途中有長達5公里的超陡坡，讓他大腿抽筋一度想棄賽，最後他決定拚了，在7小時完賽期限前10分鐘抵達終點，這次他更以2小時12分鐘跑完21公里。

「拿出態度，夢想一定達成」今年24歲的沛淇在塵爆中全身67%燒傷，以雙腳傷勢最嚴重，她為了和大學同學一起畢業，住院第71天就靠自己的雙腳走出醫院、回到學校，並繼續就讀研究所。

沛淇說，以前她很愛跑步，但傷後重新嘗試跑步時，發現身體已和過去不同，每個步伐都異常沉重，她靠著和自己對話、幫自己打氣重新跑起來，今天首度挑戰10公里馬拉松，花了1小時5分鐘成功完賽。（編輯：陳清芳）