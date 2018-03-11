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漂木畫家創作度日 楊樹森工研院展畫

2018-03-11 18:58中央社 金門縣11日電

金門旅台漂木畫家楊樹森目前在新竹工業技術研究院舉辦個展，其中一項展出作品「藍色愛...
金門旅台漂木畫家楊樹森目前在新竹工業技術研究院舉辦個展，其中一項展出作品「藍色愛情海」，船板來自基隆，楊樹森說，船板上的藍是畫筆調不出的藍。 中央社
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金門旅台漂木畫家楊樹森目前在新竹的工業技術研究院辦個展；科學與藝術同樣在追求盡善盡美，楊樹森的畫作讓高階科技達人有不一樣視界，也透過一幅幅創作讓自己好好過日子。

楊樹森靠創作度日。沒有其它消遣的他，平日不看電視報紙，每天從新北市三芝山上的家中來到海邊撿拾流浪漂木，到咖啡店聽浪、啜飲咖啡，隨身攜帶畫筆和顏料，讓他可以隨時作畫。

他說，一個人在海邊最舒服，可以和海浪打招呼。他喜歡聽別人聊天時作畫，往往一坐就是大半天。和店家熟了，會留下幾幅畫作就地展出，妝點著店面，也讓更多人欣賞他的漂木作品。

工研院行政服務處特別助理留敏玲是透過輸出業者初識楊樹森作品，近而邀展。她說，親眼看到漂木上的畫作，才能感受到楊樹森作品的質感，這是輸出媒材感受不到的；而不同於藝廊的市場考量，工研院的展覽空間更能呈現藝術家作品的完整。

她說，科學與藝術都在追求盡善盡美，藝術展演可以放鬆思考，楊樹森的漂木畫作，對工研院員工是很好的身心靈舒展。

「漂浪--楊樹森2018漂木畫展」作品，涵蓋楊樹森2005年到2017年創作。楊樹森創作以人為主體。他說：「最美的風景是臉」。媒材都是他隨興撿拾的漂流木，有廢棄的船板、桌板和獨木舟、殘缺的板凳，或圓或方的砧板，甚至被丟棄的額匾、飯筒蓋子都可以是他的畫布。

神奇的是，燒毀的船板，除去焦黑的部分，原本的藍就出現了。除了原色，船板上鐵釘和綁繩子的洞，楊樹森都就地利用，一體呈現，化作「甜蜜蜜」；加上鐵絲纏繞的，就成了「阿丁」，是對繼父的懷念。

即便桌板腐朽到只剩下一個橫桿，楊樹森也能化腐朽為神奇，成了一座「舞台」。在「藝境」裡，他把眼睛穿透到鼻子，展現他擅長的變形、扭曲、誇張手法，臉頰部分正好有著木頭本身的凹凸斑駁，他說，這是畫布不容易處理的紋路。

除了在北台灣海岸的漂木，楊樹森用家鄉金門苦苓樹製成的長板凳，創作了「千年寒冰」，是一尊東方美女畫像；他再以馬祖的漂木畫就了「夜未眠」，可能是表達男女情愛、親情或友情，隨觀者自在解讀。

名為「框」的作品，是在木箱上畫就的，主人翁持著他偏愛的托腮姿態，在燈光照射下，光影渾然天成。

這次漂浪畫展分別在工研院的藝文走廊、51館大廳和驛湛咖啡館展出，大廳裡的展出的是6幅大型漂木畫。其中，「藍色愛情海」的船板來自基隆，是楊樹森朝思暮想2天後，想盡辦法才帶了回家的。

楊樹森說，把船板扛回來的動力會在作品上呈現，「因為它很珍貴，為了它，我2天睡不著」。船板的藍深深吸引著他，他說，這是畫筆調不出的藍，而且「這幅畫不是我一個人創作的」，大自然的風雨、曾經碰觸過這塊船板的人、事、物都是作者之一，「我只不過是最後加上一筆」。

年底滿60歲的楊樹森非科班出身，走過精障時期，病癒後全心在漂流木和廢棄媒材上創作，藉著畫筆把別人棄如敝屣的木頭賦予生命，不但強健了自己的身心靈，也幫助有著類似痛苦的人走出人生困境。

他每天自我要求至少畫上4、5個小時，交出3、4幅作品。幾年下來，累積了好幾百幅創作。有不少人想收藏他的畫，他直言還在「等待能量」，等待一個好的時機。

楊樹森感謝上帝讓他走出「異想世界」；他說：「只要每天能畫畫，日子就好過多了」。

「漂浪–楊樹森2018漂木畫展」目前正在新竹工研院展出，涵蓋金門旅台漂木畫家楊樹...
「漂浪–楊樹森2018漂木畫展」目前正在新竹工研院展出，涵蓋金門旅台漂木畫家楊樹森從2005年到2017年的創作，當中也包含他為自己創作的「自畫像」。 中央社
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金門旅台漂木畫家楊樹森的創作以人為主體，他認為「最美的風景是臉」，創作媒材都是隨...
金門旅台漂木畫家楊樹森的創作以人為主體，他認為「最美的風景是臉」，創作媒材都是隨興撿拾的漂流木，有廢棄的船板、桌板等，目前正在新竹工研院舉辦個展。 中央社
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