兩岸醫學民間交流 去年幾乎全斷

2018-03-11 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



兩岸關係呈僵局，醫療交流也受影響。 示意圖／ingimage 分享 facebook

兩岸關係呈僵局，醫療交流也受影響。經常到對岸進行學術演講的書田診所泌尿科主治醫師杜元博說，去年醫學民間交流幾乎全斷，但華人疾病類似，兩岸醫療合作可共同進步，加上大陸惠台措施宣布後，會有更多台灣醫想赴陸試水溫，盼政府能支持。

杜元博今天在台灣男性學醫學會會員大會中，演講「台灣的男性學醫師如何前進大陸發展」。他說，自大陸二二八當天宣布惠台措施後，因其中對台灣醫釋出3項利多，已有逾10名醫師向他打聽相關發展機會。

該3項利多，包括就讀大陸碩班醫學生可申請大陸醫師資格考，獲證書後可申請執業註冊。台灣醫師則可透過相關認定獲大陸醫師資格，申請短期註冊行醫，期滿可再申請。特別的是，護理師也開放，醫師可把護理團隊一起帶去。

杜元博坦言，「惠台措施」早實施多年，但由「國台辦」說明，如同官方背書，對台灣醫更有保障。不過目前赴陸執業的台灣醫不多，去的人也多是留在台商醫院，或當管理人才，原因是當地民眾仍先選該地醫師看病，台灣醫師次之。

杜元博舉例，他曾在大陸義診，卻發現來看診的民眾不多，詢問後才知道，自己被當地民眾當「蔣匪」，不敢讓他看病。但華人同文同種，語言可溝通，疾病原因又類似，對醫病而言看病親切，對專業而言則可共同進步。

杜元博說，台灣有醫療尖端技術、頂尖人才、管理制度完善、自費醫療市場經驗豐富等，到對岸發展機會大，以男性學為例，包括生殖、不孕、性功能障礙及微創治療等領域，都是大陸較缺的專業，台灣泌尿科醫師可考慮投入。

只是，政府對想前進大陸發展的醫師目前無支持，且大陸官方宣布「惠台措施」，但上有政策、下有對策，並非每個地區都會全力配合。杜元博建議，醫師可充分運用協會或學會等民間交流平台洽詢，赴陸時須注意別觸犯兩岸法規。