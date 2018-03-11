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關懷福島展迴響大 陳昱築盼在日本辦展

2018-03-11 14:34中央社 台北11日電

311東日本大地震7週年，去年底在台北市華山1914文創園區舉辦關懷福島展的負責人之一陳昱築表示，無法在311這天到日本辦理此展，感到很遺憾，但仍會持續關懷福島。

Impact Hub Taipei社會影響力製造所與6個台灣社會創新組織合作，於去年8月21至28日間走訪並拍攝2011年3月遭遇大地震、大海嘯、輻射外洩的福島現況，同年11月在台北舉辦「福島，元氣？」（福島你好嗎）影像紀實展，一週之間，吸引約1萬3000人次入場。

Impact Hub Taipei社會影響力製造所共同負責人之一的陳昱築日前接受中央社採訪時說，進場人數之多，超乎他的想像，可能是因為到華山1914文創園區的人多、網路宣傳的效果，以及6個台灣社會創新組織，各有粉絲來捧場。

陳昱築原本期待這項展覽的內容能在311這一天在日本展出，但因時間上來不及籌備，無法達成心願，感到很遺憾。不過，他仍不放棄這夢想，希望今年6月或7月能在福島辦展，也希望台灣的其他縣市展出，目前預定4月在宜蘭縣展出一部分。

他說，到福島實地觀察的6個台灣社會創新組織已陸續展開台日交流，有一家旅行社計畫推出到福島觀光的商品，他樂見辦展具有拋磚引玉的效果，能讓大家了解福島是適合旅遊、保留許多傳統文藝、有很多大自然風光的地方。

「福島，元氣？」展獲得了日本放送協會（NHK）、讀賣、朝日、產經等主流媒體報導，也有日媒推出「福島，我很好」的專題報導回應。但陳昱築笑說：「每個報導後來都會講到福島食品進口問題。」

「福島，元氣？」展在台北展出時，有一位「重量級」人士出現，那就是展覽海報上的主角，在福島經營農園的寺山佐智子。原本是護士的她，在311大地震災後，擔心母親經營的農園消失，所以決定返鄉繼承家業，要讓「媽媽的味道」傳承下去。

寺山佐智子也常參與在日本各地舉辦的福島物產展，去年11月還參與食品研修團到台北，趁空檔到華山「福島，元氣？」展場參觀。對於福島食品被認為是遭受輻射汙染的食品一事，她認為，敢買的人就買，不敢買的就不要買，總之，她會持續種下去。

陳昱築說，原本就知道辦展風險很高，因為國人對於日本「核災區」食品的問題很敏感，但當初他與團隊就是希望讓大家看到不同的面向，尤其是想透過影片，讓大家知道福島生命的故事，可連帶讓大家思考台日該如何互動。

他認為，台日關係密切，大家不妨去思考在救災、經濟、文化等方面，甚至政治、軍事上，未來台日應該如何互助和交流。

此外，展覽現場收到800多張入場人士的留言明信片。有人寫道：「福島人們的努力讓身在台灣的我們感受到生命更珍貴的價值，鼓舞了心裡的一些什麼」，也有日本遊客表示，「感受到台灣人的熱心和體貼，會去福島走訪」。

福島地震文創

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