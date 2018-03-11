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「失業部長」龍應台載馬英九 臉書留下難得共乘照

用日光發電 喜願麵包有太陽香

2018-03-11 12:59中央社 台北11日電

攪拌麵糰、烘焙麵包，太陽也能助一臂之力。「喜願麵包工作坊」2014年投入日光發電，運用太陽能製作麵包、麵條等，更創立「強納森行動號」進行食農教育，教導下一代。

2018廢核大遊行今天下午在凱道登場，早上由「翻轉未來能源展」打頭陣，介紹台灣各地積極實踐綠能行動的社區、新創潛力團隊等，運用太陽能來烘焙麵包的「喜願麵包工作坊」就是其中一個。

喜願麵包工作坊在1999年成立，有感於烘焙業屬於高耗能產業，便於2014年投入綠能發電、在工作坊屋頂架設太陽能板，從麵包產製包含攪拌、發酵、烘焙及冷藏都是運用自主發電的電力所供應。

喜願麵包工作坊負責人施明煌指出，喜願日光發電場設置的最高產電能為32KW，在淡季時，工廠80%的電力都可以自主供應，在週六日沒有運作時，也會將電力無償回流給台電

除了工廠使用太陽能板自主發電外，為了讓孩子們知道食物從作物到餐桌的過程，喜願也成立「強納森行動號」專車，到全台各地的學校推動雜糧學堂、食農教育。

施明煌指出，強納森行動號全載時可長達4小時，到學校後可以完全不使用學校的電來製作麵條或烤麵包，雖然製作量不多，但可以讓下一代看到能源的多元性，當現在的孩子在未來握有決策能力時，就會思考改變翻轉。

施明煌指出，這次來參與廢核遊行擺攤，主要是想讓現場民眾認識強納森行動號，讓大家知道每個人只要節省一點電，累積起來的數量是很可觀的，今天也準備了近500份麵包，要給予下午參與遊行的民眾，麵包將在現場用太陽能「現蒸」，每個麵包都會是熱騰騰的送到民眾手上。

除了喜願之外，環保團體綠色和平也在現場擺放裝置太陽能板與腳踩發電機制的複合發電三輪餐車「藍天白雲製作所」，讓現場民眾體驗自製棉花糖的樂趣。

食農教育台電

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