弱視生用音樂演講做公益 獲傑出志工獎

2018-03-11 13:00 中央社 台北11日電



嘉義高中學生陳柏翰因早產造成視網膜病變，仍積極投入公益服務，用音樂陪伴長者，用演講分享生命故事，今天獲頒保德信傑出志工獎。他說，只要願意付出，得到的會比付出的更多。

保德信青少年基金會今天舉行第18屆保德信青少年志工菁英獎頒獎典禮，這屆共有4032人報名，最後選出30位傑出志工獎得主。

嘉義高中二年級學生陳柏翰，因早產造成視網膜病變，導致左眼全盲，右眼視力僅剩0.01，只能勉強看到5公分以內的明顯物體，但他沒有被缺陷打倒，不僅學會點字、盲用電腦，還能演奏鋼琴、陶笛，更投入志工服務，獲選保德信傑出志工獎。

陳柏翰表示，學習音樂是因在失落挫折時，音樂能給予自己安慰，還能成為帶給別人笑容的媒介；自求學以來，獲得社會很多資源協助，一直希望有機會能回饋，所以小學開始，跟著在高中任教的姑姑參與社區服務，除了為長者演奏樂曲，也會和他們互動聊天。

升上高中後，陳柏翰在弟弟陪伴下，展開校園公益演講計畫，到許多學校分享自己的生命故事，希望傳達正面生活的態度與能量。

陳柏翰說，這個社會很溫暖，只要願意敞開心胸走出去，雖然偶爾有些不友善行為或言語，但他相信那是因為不瞭解，而非惡意，並希望透過演講，讓大家更瞭解視障者，藉此消除隔閡，也提醒視障學生可以主動提出需求，讓其他人知道如何協助，而自己在志工服務過程中，也體會到「只要你願意付出，得到的會比付出的更多」。

宜蘭縣羅東高商三年級學生羅弘杰，母親來自印尼，父親領有重大傷病卡，雖然家庭環境較艱辛，但他除了課餘打工貼補家用，也在學校投入公益服務，還曾發起「一旗助學」活動，幫助非洲的小朋友，同樣獲得保德信傑出志工獎。

羅弘杰表示，國中時開始當志工，是因為升學能夠加分才去做，但投入服務後才發現，當志工很有意義；他升上高中後，在學校也積極投入淨灘、課輔等公益服務，有一次他在網路看到非洲小朋友拎著黑色塑膠袋裝書本鉛筆，而當時適逢總統大選，各處留下很多選舉旗幟，因此他號召同學回收選舉旗幟製成束口袋，送給非洲學生當書包使用。

「取之於社會，用之於社會」，羅弘杰說，因為受到很多社會資源幫助，也希望能有機會回饋，做志工除了幫助他人，也能學到團隊合作、領導等能力。已錄取清華大學的他，盼未來用所學為弱勢族群發聲、爭取權益。