小百日草、波斯菊、向日葵 遲來的花海「山上」盛開

2018-03-11 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



「遲來的花海！」台南市山上區公所在轉作農地種植約3公頃的波斯菊、太陽花等，因天氣寒冷花期延後，最近才陸續開花，一片花海呈現繽紛的春天氣息，區長余基吉說，將檢討後請教專家指導，讓花海更漂亮。

山上區公所今年在主要道路旁利用轉作農地規劃4處主題花海，面積有3公頃，在南175景觀道旁是小百日草、波斯菊、向日葵花海，在台20省道是太陽花，但受到天氣影響，之前缺水，後來又是寒流低溫，草花生長不如預期，雖沒有趕上今年春節，但最近花海盛開，是賞花的好時機。

山上區公所今年春節配合國定古蹟台南水道舉辦蘭花展，以及狗年主題花展，也在水源地舉辦「迎春賞花山上祈蝠活動」，配合盛開的櫻花，吸引大批遊客湧入，文化局也說台南水道是今年的明星古蹟景點，遊客成長最多，農曆年初一至初五每天遊客都近7千人，未來發展可期。