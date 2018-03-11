高鐵3橋墩角變位微增 距警戒值仍遠

2018-03-11 11:38 中央社 台北11日電



台灣高鐵公司委託學術單位監測沿線地層下陷，根據最新完成的監測報告，下陷情形持續趨緩，不過，有3處橋墩角變位微幅增加，但距離警戒值仍遠。

高鐵監測地層下陷路段主要在中南部，尤其關注抽取地下水較嚴重的彰化溪洲、雲林車站、雲林跨越158縣道及雲林台78線快速道路段，除平時自行監測外，2013年起委託學術單位每年定期監測。

因高鐵下陷較讓人擔心的是差異沉陷，所以角變位的變化是主要關注項目。

根據台灣高鐵委託學術位做的2017年監測報告，下陷持續趨緩，但有3處橋墩角變位微幅增加，彰化溪洲路段從0.383/1500增至0.393/1500、雲林車站從0.507/1500增至0.554/1500、雲林跨158縣道從0.486/1500增至0.498/ 1500。

而在2013年，角變位快達警戒值的雲林台78線快速道路段，反而從0.573/1500縮減為0.543/1500。

高速鐵路工程局第二組組長陳錦勝說，角變位的警戒值為1/1500，目前各路段的橋墩角變位情形都距警戒值還很遠，台灣高鐵公司也會嚴密監測。

令人較安心的是2017年高鐵下陷情況持續趨緩，彰化溪洲路段從前1年的3.2公分減緩為2.6公分、雲林車站從5.1公分減緩為4公分、雲林跨越158縣道路段從3.8公分減緩為2.8公分、雲林台78線快速道路段從4公分減緩為3.1公分。

台灣高鐵通車至今11年，根據2017年的監測報告，目前下陷較多4個點的累積沉陷量，以雲林台78線快速路段95.1公分最多，其次是雲林跨越158縣道路段81.5公分、雲林車站64.4公分、彰化溪洲路段43.2公分。

陳錦勝表示，高鐵整體沉陷趨緩，而且是均勻沉陷，目前無安全疑慮，也不會造成旅客乘車不適。

高鐵經過的雲林台78線快速路段，在2013年時角變位達0.76/1500，快接近警戒值，台灣高鐵透過墊高支承墊方式改善，公路總局也配合將雲林台78快速道路段的路堤改為鋼版，再配合地方政府加強取締超抽地下水，角變位才逐漸趨緩。