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愛肝達人站／肝沒防護網 細菌進入誘發肝膿瘍

2018-03-11 13:31聯合晚報 許金川（台大醫學院名譽教授／肝病防治學術基金會董事

一對老夫妻。

老公：「妳一生病就忘了我的名字。」

老婆：「你平時不生病就常忘了我的名字。」

人老了，大腦萎縮、記憶力逐漸減退，在今日這麼高齡化的社會似乎頗為常見，尤其失智、失憶的老人家更是越來越多。

這方面，造物者在肝臟的設計上倒算還周到，據研究，人老了，肝細胞會稍為減少，但由於肝臟的後備力太強了，只要有四分之一的肝臟還在，就可以維持正常的生理機能，因此，人老了無所謂肝老化的問題，尤其肝臟每一區塊功能都是獨立的，因此，肝臟長了壞東西割掉一小片、一大片，對肝臟的功能沒什麼影響。除非割太大了或嚴重肝硬化，割下的肝臟不能擔當正常的生理機能，這點與腦袋不同部位各有不同功能是不一樣的。

腦部有硬硬的頭殼保護，因此不太容易受外力撞擊影響，除非撞擊力太大了。此外，腦血管要進入腦細胞多了一層防護網，可以防止細菌侵入腦細胞引起腦膿瘍，這方面肝臟就顯得弱多了。

肝臟接受由胃腸來的養分及血液，因此腸胃道送的細菌很容易溜到肝臟內，引起肝膿瘍，尤其有一種稱為克雷氏菌的細菌，特別喜歡國人的肝臟，引起肝膿瘍。

肝不好可以換掉，腦不好無法換，但腦袋自然退化或原因不明的病，例如失智或精神病等，很多醫學上還不了解，倒是肝病的原因，醫學上大致摸得一清二楚，就是B肝、C肝、酒精、藥物、毒物或自體免疫，這些能避免，您的寶貝肝用個一百年都不成問題。

●肝病防治學術基金會81期好心肝會刊已出刊，另有新版的B、C型肝炎治療小手冊及肝癌對策，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線:0800-000-583或上網查詢肝病相關資訊。

肝病失智肝炎老化肝硬化

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