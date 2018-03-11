日夜溫差大！ 北台灣清晨低溫10度 白天回暖

2018-03-11 04:57 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天白天氣溫明顯回升，不過西半部日夜溫差大要特別留意。中央氣象局表示，今天清晨仍受輻射冷卻效應影響低溫下探10、11度，中部也只有11度、東部及南部14度，白天開始溫度逐漸回升，北部高溫約23度、中部24度、南部則有26度高溫，各地都是多雲到晴的天氣，只有台東會出現零星降雨。

氣象局表示，下周一至下周四環境風場由偏東風逐日轉為偏南風，氣溫逐漸回升，各地除早晚偏涼外，白天都較為舒適、溫暖，西半部日夜溫差大；天氣方面，各地大多為多雲到晴的天氣，只有東半部地區地區有零星短暫雨。

氣象局表示，周一到周三中部以北低溫仍只有12到15度，南部約15至18度，每天以1、2度回升，周二、周三白天愈來愈熱，北部、東北部高溫可達25至28度，中南部也有27至31度，日夜溫差達到10度以上，民眾若早出晚歸要特別添加衣物。