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痠痛麻8成可自救 最好的運動…去百貨公司走路

2018-03-10 23:31聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

臺北神經醫學中心副院長蔣永孝（右二）、臺北醫學大學附設醫院骨科主任李建和（右一）...
臺北神經醫學中心副院長蔣永孝（右二）、臺北醫學大學附設醫院骨科主任李建和（右一），昨天出席「神經不神經」新書分享會。 記者徐兆玄／攝影
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痠痛麻是現代人普遍的困擾，但八成可自行解決，僅兩成需要就醫。台北醫學大學台北神經醫學中心副院長蔣永孝說，出現痠痛麻症狀時，應檢視活動時間，每天至少要超過三個半小時，最好的運動就百貨公司「走路」，既安全又能刺激腦細胞，順便活動筋骨。

蔣永孝和北醫骨科主任李建和昨天以「分辨痠、麻、痛，搞懂神經骨骼疾病」為題，出席「神經不神經──神經外科醫師蔣永孝和病患一起走過的路」新書分享會，吸引許多讀者前來聆聽。

蔣永孝說：「當你買了一輛超跑卻永遠放在車庫，超跑很快就會變成破銅爛鐵。」人體也一樣，上帝賦予人類肌肉與骨骼，就是幫助人們活動，人不動，痠痛麻馬上找上門。

蔣永孝說，研究顯示，每人每天活動時間若低於三個半小時，痠麻痛就會報到，八成以上痠痛麻可透過規律運動改善。他建議，最好的運動是走路，有人說下雨天無法走，最好的地點是百貨公司，場地安全又不怕空汙，每層樓都有廁所，櫥窗裡有五顏六色的產品，可刺激大腦，走路時也不會無聊。

李建和則說，運動也要注意不要過度，曾有患者過度做抱腿運動，導致半月軟骨裂開，關節提早退化；也要「保密防跌」，保持骨質密度，避免跌倒。

「神經不神經」一書定價三二○元，劃撥優惠二四○元，帳號：一九九二○七六四，戶名「聯合報股份有限公司」，請註明書名、姓名、聯絡電話、地址、訂購量。洽詢：（02）86925588轉2698，請於上班時間來電。

北醫

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