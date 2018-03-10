阿里山森鐵本線再停駛3個月 賞櫻可搭3支線

台鐵派遣專案小組與林務局，會勘阿里山森鐵現場。 圖／讀者提供 分享 facebook

阿里山森林鐵路火車本線（嘉義至十字路站間）上月廿五日脫軌，停駛檢修兩周，原定明天復駛，趕在阿里山櫻花季周四登場前營運。但台鐵昨天宣布，因路線和車輛都有安全疑慮，森鐵本線繼續停駛三個月，但山區祝山線、沼平線及神木線等三支線仍正常行駛。

阿里山櫻花季十五日至四月十日登場，民眾將無法從嘉義搭森鐵上山賞花。不過，森鐵管理處認為本線非賞櫻路線、不影響花季。台鐵局長鹿潔身也表示，花季期間絕大多數民眾搭遊覽車和客運上山，賞花不受影響；到了山上，仍有支線可以搭乘。

阿里山森鐵小火車上月廿五日發生今年第四度脫軌事故，停駛二周，台鐵局與林務局廿名車輛及軌道領域專家組成專案小組全面體檢，昨天提出報告，認為路線和車輛安全仍有疑慮，台鐵向交通部長賀陳旦報告後，昨天宣布繼續停駛三個月。

森鐵營運組長簡信立表示，阿里山森鐵位處山區，路線陡峭、彎道多，路線養護不易，經年累月車輛、鐵路磨損嚴重，不是道班人員短時間可完成，須採工程發包才能一勞永逸。

專家發現，森鐵山下部分路段軌枕下方積水、泥化嚴重；四十三號平交道下方木枕腐爛，鋼軌下陷，且三號橋梁軌枕下方只以簡易木板墊基礎，列車通過搖晃極大，即使降速也無法確保行車安全。

簡信立表示，阿里山花季期間森鐵祝山線、沼平線及神木線仍正常行駛，沼平線三月十五、廿一、廿八日及四月四日，每天有三班來回六車次，以蒸汽機車附掛檜木車廂運行。因停駛而受影響旅客，可於一年內持乘車票至森鐵及台鐵各車站全額退票，免扣手續費。