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大福彩第107020期 頭獎槓龜

2018-03-10 22:15中央社 台北10日電

大福彩第107020期今晚開獎，中獎號碼為28、05、18、35、24、15、08特別號為29。派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎有6注中獎，各得獎金新台幣25萬元；參獎有121注中獎，各得獎金4000元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣大福彩

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