公文往返時間長 雖有「恩慈條款」還是來不及救命

2018-03-10 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部2016年放寬人體試驗限制，讓命危、嚴重失能且國內無藥可醫的患者加入人體試驗。但醫師指出，這項「恩慈條款」未必能實質嘉惠需要的人，因為申請受試資格的公文往返時間長達兩至三個月，許多命危病患的生命也到了終點。

日前一名罹患下咽癌的患者，曾經接受放療與化療，但仍在四年後罹患第二個癌症—食道癌，癌細胞轉移至肺部，病程已達第四期，經免疫檢查點抑制劑治療後仍未盡理想，主治醫師於是協助他申請進行免疫細胞治療的人體試驗，但公文往返長達兩個月仍然無果，此時他已不堪負荷身體病症與精神狀況，自願放棄，選擇進到安寧療護。

馬偕醫院臨床試驗管理中心主任張義芳表示，作為一個醫師，看到病患已窮盡所有正規治療，若此時知道還有其他有潛力、可能幫得上忙的治療方式，都會希望提供病患多一個選擇，「總是一個希望、一個機會」。但是，要為病患申請人體試驗，公文往返時間長達兩至三個月，許多命危病患的生命也到了終點。

另一個相關議題是，礙於我國沒有免疫細胞治療的管理規範，不少廠商轉往日本發展，使得不少癌末病患窮極所有療法後，得遠赴他國自費進行免疫細胞治療，以日本的久留米大學癌症研究中心胜肽疫苗實驗計畫為例，近三年收治的非日本籍患者中，台灣人最多，截至今年1月已有57例，包含34位男性、23位女性，年齡介於27至89歲間，其中高達79%病人為癌症第四期。

台灣癌症免疫細胞協會今邀請日本久留米大學癌症研究中心所長伊東恭悟、千葉大學醫學部附屬醫院醫師花澤豊行與國井直樹來台交流。國井直樹表示，台灣現況跟14、15年前的日本相似，但約莫在5年前，日本厚生勞働省醫政局實施「再生醫學等安全性確保法」，制度建立後，各大單位就可以進行許多正規研究。

台灣癌症免疫細胞協會理事長紀君霖表示，日本目前有近30個經過厚生省同意並公開的癌症細胞免疫治療實驗計畫，反觀台灣，政府建立法令標準腳步過慢，癌症病友得「用性命等待」。