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每年三萬多次針扎意外 這發明讓護理師叫好

2018-03-10 19:34聯合報 記者李樹人╱即時報導

據統計，台灣每年約發生八千多次護理人員針扎意外，如將漏報、未報等個案列入計算，推估每年約發生3萬3600次針扎事件，平均每15分鐘就發生一件1件。慈濟科技大學護理系副教授兼研發長林祝君帶領學生發明的「連動式安全針具」，贏得年度護理創新獎。

中華民國護理師護士公會全國聯合會(簡稱護理全聯會)成立至今，即將邁入第30年，理事長高靖秋表示，今年護理創新競賽獎，共有29項得獎作品，其中亞東醫院副護理長鄧佳美所研發的「尿倒嗶除--尿袋滿位蜂鳴器」，以及林祝君「連動式安全針具」雙雙獲得年度護理創新獎。

林祝君指出，近幾年醫療院所推動安全針具，但是，安全針具最主要的缺點為拔針後才可進行針頭覆蓋或處理，只要有拔針這個動作，就會導致針頭外露，無法避免護理人員被針扎。

相較之下，「連動式安全針具」則可避免拔針時被針扎，當藥物注入時，利用連動方式在注射到特定刻度時就啟動保護套筒，也就是打完針時，針頭保護套會自動套上。

此外，搶在拔針前，護套就完全覆蓋針頭，並設有斜面，加快抽藥時間，可以是兼具簡便操作、方便抽藥、安全覆蓋、節省成本的可替換針頭的人性化設計。得獎理由為保障第一線護理人員的職業安全，又能減少針扎後，感染血液傳染性疾病的風險。

林祝君說，目前正與廠商進行洽談技術轉移，盡管成本比目前針具貴一倍，傳統針具一元，新式針具則需兩元，不過，上市之後，大量製造，就能降低成本，最重要的是，大幅減少醫護人員的扎針感染危機。

至於「尿倒嗶除--尿袋滿位蜂鳴器」，則可協助膀胱腫瘤患者術後順利排尿，以免脹滿尿袋裡的尿液就會逆流回膀胱而造成感染，鄧佳美說，就有70多歲的老伯伯，術後因為沖洗膀胱來不及照護，造成感染及血塊阻塞，又再送入手術房開刀，重複開刀三次。

在亞東醫院數十名護理師集思廣益下，發揮巧思，利用磁鐵的吸力，和釣魚用的蜂鳴器，尿袋在脹滿時，磁鐵分離掉落，拉扯蜂鳴器發出聲響，提醒家屬和護理人員該倒尿，成本才150元，但如果感染開刀，一次就要花上四五萬元。

護理人員在使用安全針具(左)，也可能在拔針時，不慎遭針扎。「連動式安全針具」(右...
護理人員在使用安全針具(左)，也可能在拔針時，不慎遭針扎。「連動式安全針具」(右)則可避免拔針時被針扎。中華民國護理師護士公會全國聯合會/提供
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擁有護理發明王之稱的林祝君，為慈濟科技大學護理系副教授兼研發長，以「連動式安全針...
擁有護理發明王之稱的林祝君，為慈濟科技大學護理系副教授兼研發長，以「連動式安全針具」，贏得年度護理創新獎。中華民國護理師護士公會全國聯合會/提供
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