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雙北推定期票 搭北捷公車吃到飽

2018-03-10 19:00中央社 新北10日電

雙北將合作推出30天定期票，在有效期限內無限次搭台北捷運、雙北的市區公車。 聯合...
雙北將合作推出30天定期票，在有效期限內無限次搭台北捷運、雙北的市區公車。 聯合報系資料照
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雙北將合作推出30天定期票，在有效期限內無限次搭台北捷運、雙北的市區公車。台北市長柯文哲與新北市長朱立倫12日將共同出席公共運輸定期票啟用典禮，當天並一起宣布票價。

雙北將合作推出30天定期票，在有效期限內無限次搭台北捷運、雙北的市區公車。 圖／...
雙北將合作推出30天定期票，在有效期限內無限次搭台北捷運、雙北的市區公車。 圖／新北市交通局提供
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至於定期票的票價，新北市政府交通局長王聲威今天傍晚受訪表示，雙北都有共識將在記者會中由雙方首長共同宣布，現在不便透露。台北市府去年10月初與新北市府達成共識，今年將推出30天定期票，外界估計票價預計在新台幣1500元至2000元間。

新北交通局今天發布新聞採訪說明，柯文哲、朱立倫12日上午將各自搭乘台北捷運至大安森林公園站，出席「雙北定期票發行啟用典禮」，一起宣布與公車業者、捷運公司及YouBike推出吃到飽定期票。

採訪通知說明，定期票在票卡有效期間內，可不限次數搭乘台北捷運、台北市聯營公車及新北市市區公車（僅限段次計費路線，不含里程收費公車），並可享台北市境YouBike借車前30分鐘免費優惠，新北市境維持既有前30分鐘免費。

民眾可持現有的悠遊卡普通卡、悠遊聯名卡或悠遊Debit卡（票卡效期需60天以上）至台北捷運車站臨櫃購買，或在車站自動加值機上操作設定。

王聲威今天向中央社記者表示，參酌先進國家大眾運輸推出月票概念，新北在民國105年3月初就在雙北合作平台交通組提出月票建議案，包括涵蓋公車、捷運及YouBike等全系統機制推動，經協商爭取後終獲共識。

他表示，新北市境內的YouBike，早就實施借車前30分鐘免費優惠。這項定期票措施涉及技術問題，包括悠遊卡辨識系統能清楚辨識月票，且不影響儲值及電子錢包等功能。

捷運公車

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