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2018台灣國際遊艇展 15日高雄登場

2018-03-10 18:47中央社 高雄10日電

2018台灣國際遊艇展15日-18日登場，場布工作今天開始，價值新台幣數十億元的豪華遊艇陸續被吊掛上岸並集結成陸上行舟的船隊，價值不菲的遊艇都是過路人的目光。

高雄港18號碼頭今天顯得很忙碌，多艘大型遊艇等候依序吊掛上岸，其中最搶眼的莫過於長76呎的維多利亞76號遊艇，單價逾一億元，從流線的外型及工藝的角度欣賞，確實豪華非凡。

高市府海洋局長林英斌表示，因為大型遊艇有數十噸重，唯恐壓壞輕軌軌道，還有基於吊掛作業安全都要避開輕軌營運時間，打算在晚上11時以後作業。

遊艇展分室內、水上展示，共有65艘頂級遊艇、帆船與動力船，林英斌歡迎民眾近距離感受精緻、質感及蓬勃的遊艇工業。

他說，2018年是台灣艇產業發展重要的一年，全球80呎以上巨型遊艇訂單總長度排名，台灣居第四，次於義大利、荷蘭及土耳其，在亞洲排名居冠；尤其全台33家遊艇廠中有17家位在高雄，9成新造遊艇以高雄為輸出港，高雄遊艇約占總遊艇產值的8成。

遊艇準備進場展示，從吊掛上岸、陸上輸運到場布放置，都要借助大機具，一整天的吊掛工程在18號碼頭及海邊路上作業，等候入夜後吊掛進高雄展覽館，市值數十億元停放在路旁的遊艇及船隊都成了過路人焦點。

「2018台灣國際遊艇展」15日到18日在高雄展覽館及亞灣、嘉信22號遊艇碼頭展出。

遊艇碼頭輕軌

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