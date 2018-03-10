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嘉義4地「風鈴木」正美　金黃花海隧道令人眼睛醉

2018-03-10 18:15聯合報 記者陳睿中╱即時報導

每當風鈴木花季到來時，滿片的金黃就成為最美的拍照景色。除了知名的軍輝橋防汛道路堤防外，今年嘉義縣市包括竹崎親水公園、166連外道路、嘉義市牛稠溪畔、太保溪南堤防等4處，都可以欣賞到壯觀又燦爛的黃花風鈴木，正是賞花的絕佳時刻。

粉絲團《漫步在雲端的阿里山》近期分享一系列嘉義黃花風鈴木的美照，吸引眾多網友點讚分享。粉絲團表示，4處可賞花的地點中，雖然竹崎親水公園的花開不是最多，但是以攝影觀點來看，搭配的地景最有賣點；太保溪南堤防在數年前爆紅，防汛道路車來人往，拍照還要閃來閃去。至於嘉義市牛稠溪畔則是今年新興賞花景點，內行的都知道，位於忠孝路靠近民雄的牛稠溪橋防汛道路除了可以賞黃花風鈴木，還可串聯另一個熱門的「藍花楹防汛道路」，各自有不同的特色。

除了嘉義外，台中北屯的廍子公園、西屯的福科國中旁，以及國稅局週邊路段，也都可以欣賞到浪漫無比的風鈴木花海，尤其廍子公園更是種植有大面積的風鈴木，金黃波浪隨著微風擺動十分美麗，也是中台灣賞風鈴木的熱門地點之一。《漫步在雲端的阿里山》也提醒民眾，由於受到日前降雨因素，連帶會影響花況，建議民眾即早前往欣賞。

太保溪南堤防防汛道路亦是近年爆紅的賞花景點。圖／《漫步在雲端的阿里山》授權提供
太保溪南堤防防汛道路亦是近年爆紅的賞花景點。圖／《漫步在雲端的阿里山》授權提供
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竹崎連外道路嘉166縣道旁，亦有大片風鈴木可以欣賞。圖／《漫步在雲端的阿里山》授...
竹崎連外道路嘉166縣道旁，亦有大片風鈴木可以欣賞。圖／《漫步在雲端的阿里山》授權提供
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竹崎親水公園的弘景橋上，可看到金黃風鈴木的美姿。圖／《漫步在雲端的阿里山》授權提...
竹崎親水公園的弘景橋上，可看到金黃風鈴木的美姿。圖／《漫步在雲端的阿里山》授權提供
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嘉義市牛稠溪防汛道路是近期熱門的賞花景點。圖／《漫步在雲端的阿里山》授權提供
嘉義市牛稠溪防汛道路是近期熱門的賞花景點。圖／《漫步在雲端的阿里山》授權提供
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竹崎親水公園地景豐富，適合民眾取景拍攝。圖／《漫步在雲端的阿里山》授權提供
竹崎親水公園地景豐富，適合民眾取景拍攝。圖／《漫步在雲端的阿里山》授權提供
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風鈴木賞花阿里山

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