影／痠痛麻不是病 名醫蔣永孝：八成沒做到這件事

2018-03-10 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



8成的痠痛麻可以自行解決，僅有兩成的患者需要就醫。台北醫學大學附設醫院神經外科主任蔣永孝說，當身體出現痠、痛、麻症狀時，得檢視運動時間是否太少，每天活動至少應超過3小時，但民眾對會找很多藉口不活動，他建議，最好的運動就是到百貨公司「走路」，既安全又能刺激腦細胞，又可幫助筋骨活動。

「當你買了一輛超跑卻永遠放在車庫，超跑很快就會變成破銅爛鐵。」蔣永孝說，人體也一樣，上帝賦予人類肌肉與骨骼，就是要幫助人們活動，人只要不動，痠、痛、麻馬上找上門。調查顯示，痠痛麻最常出現在背部，占63%、頸部占53%、肩膀38%、手腕33%。

蔣永孝說，當他向患者提醒多運動時，多會遭到反駁，「醫師，我每天都有運動！」實際上問診後，患者每天運動時間都低於一小時，研究顯示，每人每天活動時間若沒有超過3小時，身體就會出現痠、麻、痛等警訊。

蔣永孝說，八成以上的痠痛麻都可以透過規律運動改善，僅兩成是神經疾病引起，但是每次一談到運動，患者總會有一堆藉口，例如想游泳時游泳池關了、想跳瑜伽卻沒人陪等等。

他建議，最好的運動是「走路」，但有人會說下雨天沒辦法走。蔣永孝建議，平時走路運動可以到「百貨公司」，場地既安全又不怕空汙，每層樓又有廁所，重要的是櫥窗內有五顏六色的產品，可刺激大腦，走路時也不會無聊。

台北醫學大學附設醫院骨科主任李建和說，民眾運動的同時也要注意別過度，曾有患者誤信謠言，過度做抱腿運動，最後導致半月軟骨裂開，提早讓關節退化。

除了多運動以外，也得秉持「保密防跌」的準則，「保密」是指「保持骨質密度」，平時要多吃動物性蛋白質，植物性蛋白質雖然也好，但吃的量要比動物蛋白質多；「防跌」是指防止跌倒，只要跌倒1次，先前做的保養恐全都沒了。

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