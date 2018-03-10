親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

中油大林廠疑維修觸媒工安意外 3人燒燙傷送醫

影／痠痛麻不是病 名醫蔣永孝：八成沒做到這件事

2018-03-10 17:55聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

8成的痠痛麻可以自行解決，僅有兩成的患者需要就醫。台北醫學大學附設醫院神經外科主任蔣永孝說，當身體出現痠、痛、麻症狀時，得檢視運動時間是否太少，每天活動至少應超過3小時，但民眾對會找很多藉口不活動，他建議，最好的運動就是到百貨公司「走路」，既安全又能刺激腦細胞，又可幫助筋骨活動。

「當你買了一輛超跑卻永遠放在車庫，超跑很快就會變成破銅爛鐵。」蔣永孝說，人體也一樣，上帝賦予人類肌肉與骨骼，就是要幫助人們活動，人只要不動，痠、痛、麻馬上找上門。調查顯示，痠痛麻最常出現在背部，占63%、頸部占53%、肩膀38%、手腕33%。

蔣永孝說，當他向患者提醒多運動時，多會遭到反駁，「醫師，我每天都有運動！」實際上問診後，患者每天運動時間都低於一小時，研究顯示，每人每天活動時間若沒有超過3小時，身體就會出現痠、麻、痛等警訊。

蔣永孝說，八成以上的痠痛麻都可以透過規律運動改善，僅兩成是神經疾病引起，但是每次一談到運動，患者總會有一堆藉口，例如想游泳時游泳池關了、想跳瑜伽卻沒人陪等等。

他建議，最好的運動是「走路」，但有人會說下雨天沒辦法走。蔣永孝建議，平時走路運動可以到「百貨公司」，場地既安全又不怕空汙，每層樓又有廁所，重要的是櫥窗內有五顏六色的產品，可刺激大腦，走路時也不會無聊。

台北醫學大學附設醫院骨科主任李建和說，民眾運動的同時也要注意別過度，曾有患者誤信謠言，過度做抱腿運動，最後導致半月軟骨裂開，提早讓關節退化。

除了多運動以外，也得秉持「保密防跌」的準則，「保密」是指「保持骨質密度」，平時要多吃動物性蛋白質，植物性蛋白質雖然也好，但吃的量要比動物蛋白質多；「防跌」是指防止跌倒，只要跌倒1次，先前做的保養恐全都沒了。

●新書最優惠

書名：神經不神經--神經外科醫師蔣永孝和病患一起走過的路

價格：定價320元，劃撥最優惠240元

帳號：19920764

戶名：聯合報股份有限公司（務必註明：書名、姓名、聯絡電話、地址、訂購量）

諮詢電話：02-8692-5588轉2698（平日10:00-17:00）

直接上網https://goo.gl/FjdcsL

或上買東西網站https://shopping.udn.com搜尋「蔣永孝」

聯經出版社社長羅國俊（左一）、台北醫學大學附設醫院骨科主任李建和（左二）、台北神...
聯經出版社社長羅國俊（左一）、台北醫學大學附設醫院骨科主任李建和（左二）、台北神經醫學中心副院長蔣永孝（中）出席「神經不神經」新書分享會。記者徐兆玄／攝影
分享
台北神經醫學中心副院長蔣永孝出席「神經不神經」新書分享會。記者徐兆玄／攝...
台北神經醫學中心副院長蔣永孝出席「神經不神經」新書分享會。記者徐兆玄／攝影
分享
台北神經醫學中心副院長蔣永孝出席「神經不神經」新書分享會，幫聽眾在新書上簽名。...
台北神經醫學中心副院長蔣永孝出席「神經不神經」新書分享會，幫聽眾在新書上簽名。記者徐兆玄／攝影
分享
台北醫學大學附設醫院骨科主任李建和出席「神經不神經」新書分享會。記者徐兆...
台北醫學大學附設醫院骨科主任李建和出席「神經不神經」新書分享會。記者徐兆玄／攝影
分享

患者北醫

相關新聞

雙北推定期票 搭北捷公車吃到飽

2018-03-10 19:00

冷氣團持續發威 今明低溫下探11度

2018-03-10 04:54

每年三萬多次針扎意外 這發明讓護理師叫好

2018-03-10 19:34

嘉義4地「風鈴木」正美　金黃花海隧道令人眼睛醉

2018-03-10 18:15

明回暖但日夜溫差大 清晨低溫下探10度

2018-03-10 17:57

做愛做的事 ，有一種好處你該知道

2018-03-10 17:21

新秀女科學家：「女科學家並沒有比其他工作來的難」

2018-03-10 16:48

新聞大師鄭貞銘公祭　馬英九親臨致祭

2018-03-10 16:09

阿里山小火車停駛專家不解 森管處：安全第一

2018-03-10 15:50

細胞療法保證打了就會好？團體痛批政府不管害人命

2018-03-10 13:42

圖輯／椰林大道杜鵑花開了 來台大賞花兼看博覽會

2018-03-10 13:39

豬血湯清肺？ 中西醫都說沒效

2018-03-10 13:14

3位老師傅的約定 北方麵點老店重出江湖

2018-03-10 13:12

路線、車輛都不安全！ 阿里山森鐵本線再停駛3個月

2018-03-10 13:10

帶骨的熟成牛 香氣滲入肉裡

2018-03-10 13:10

看畫作嚐「花作」 櫻花入甜點

2018-03-10 13:10

台鐵局長：阿里山森鐵 車輛、路線都有安全疑慮

2018-03-10 12:00

森鐵停駛原因：泥化、排水、枕木、機器磨損

2018-03-10 11:28

脫軌問題難解 阿里山森鐵本線停駛3個月

2018-03-10 10:54

阿里山小火車再停駛3個月 台鐵：全面改善

2018-03-10 10:51

台灣傑出女科學家獎揭曉 她們致力解決糧食和環境改善

2018-03-10 10:49

追雪合歡山變廚餘冰櫃 衣襪雞腿塞馬桶 誰苦命來清…

2018-03-10 10:00

紅害又來了！擴散不佳 高屏連三天空汙亮紅燈

2018-03-10 05:03

亞太地區7千萬童工 國際通商、展望會推終止兒童受暴

2018-03-10 03:34

手遊成癮／氣阿嬤占沙發午睡 6歲童拿被悶鼻

2018-03-10 01:33

網路遊戲成癮 跟進WHO列為精神疾病

2018-03-10 01:04

廣角鏡／桃機2航廈 摸黑等來電

2018-03-10 00:45

二手衣拆解再製 一件萬元

2018-03-10 00:21

衣櫃滿出來…你被快時尚迷惑了嗎？

2018-03-10 00:21

80噸「舊衣瀑布」 昔日華衣淹沒新竹山區

2018-03-10 00:21

指關節緊繃 4招自我緩和

2018-03-10 00:11

女人心血管疾病 致死人數高於婦癌

2018-03-10 00:11

科普好健康／胰神胰鬼 胰臟有陰影怎麼辦?

2018-03-10 00:11

交部認定違法盈利 滴滴順風車最快月底挨罰百萬

2018-03-09 22:51

礦工攝影 朱健炫記錄台灣煤業發展史

2018-03-09 22:50

網友提問「拉K真的會漏尿嗎？」 食藥署：是真的

2018-03-09 19:38

噁心？剝蝦頭見乳白條狀物 網友解答是這個器官

2018-03-09 19:16

桃機二航廈供電大致復歸 桃機：主變電站設備故障

2018-03-09 19:01

桃園機場二航廈跳電 候機室一片漆黑

2018-03-09 18:44
看更多

熱門文章

手遊成癮／氣阿嬤占沙發午睡 6歲童拿被悶鼻

2018-03-10 01:33

80噸「舊衣瀑布」 昔日華衣淹沒新竹山區

2018-03-10 00:21

追雪合歡山變廚餘冰櫃 衣襪雞腿塞馬桶 誰苦命來清…

2018-03-10 10:00

冷氣團持續發威 今明低溫下探11度

2018-03-10 04:54

阿里山小火車停駛專家不解 森管處：安全第一

2018-03-10 15:50

脫軌問題難解 阿里山森鐵本線停駛3個月

2018-03-10 10:54

路線、車輛都不安全！ 阿里山森鐵本線再停駛3個月

2018-03-10 13:10

網路遊戲成癮 跟進WHO列為精神疾病

2018-03-10 01:04

嘉義4地「風鈴木」正美　金黃花海隧道令人眼睛醉

2018-03-10 18:15

今日星座運勢／射手 簡約過生活 避免大起大落

2018-03-10 00:00

看球賽必吃的第一美食是它！富藝旅首間館外餐廳開幕

2018-03-09 19:57

衣櫃滿出來…你被快時尚迷惑了嗎？

2018-03-10 00:21

做愛做的事 ，有一種好處你該知道

2018-03-10 17:21

阿里山小火車再停駛3個月 台鐵：全面改善

2018-03-10 10:51

雙北推定期票 搭北捷公車吃到飽

2018-03-10 19:00

台鐵局長：阿里山森鐵 車輛、路線都有安全疑慮

2018-03-10 12:00

紅害又來了！擴散不佳 高屏連三天空汙亮紅燈

2018-03-10 05:03

人工智慧AI正夯 鴻海徵才也看重「有溫度」的社科生

2018-03-10 18:12

二手衣拆解再製 一件萬元

2018-03-10 00:21

交部認定違法盈利 滴滴順風車最快月底挨罰百萬

2018-03-09 22:51

森鐵停駛原因：泥化、排水、枕木、機器磨損

2018-03-10 11:28

台灣傑出女科學家獎揭曉 她們致力解決糧食和環境改善

2018-03-10 10:49

影／痠痛麻不是病 名醫蔣永孝：八成沒做到這件事

2018-03-10 17:55

3位老師傅的約定 北方麵點老店重出江湖

2018-03-10 13:12

健康你我他／當令蔬果加魚肉 老媽便當滿滿愛

2018-03-10 00:11

明回暖但日夜溫差大 清晨低溫下探10度

2018-03-10 17:57

指關節緊繃 4招自我緩和

2018-03-10 00:11

細胞療法保證打了就會好？團體痛批政府不管害人命

2018-03-10 13:42

新聞大師鄭貞銘公祭　馬英九親臨致祭

2018-03-10 16:09

傑出女科學家蔡宜芳 改寫硝酸鹽輸送理論

2018-03-10 11:37

影／「職業邱比特」崛起 求婚策劃師做什麼？

2018-03-09 20:15

圖輯／椰林大道杜鵑花開了 來台大賞花兼看博覽會

2018-03-10 13:39

人氣電影、電視劇加持！經典名表再掀話題

2018-03-09 19:59

廣角鏡／桃機2航廈 摸黑等來電

2018-03-10 00:45

今彩539開獎 獎號：25、29、01...

2018-03-09 21:59

準備好你的荷包 三麗鷗聯名甜甜圈再一波

2018-03-10 12:48

哈根達斯花甜小巴士開跑 新口味融化少女心

2018-03-10 12:48

生育是人權 醫師籲開放單身女可人工生殖

2018-03-09 20:19

新秀女科學家：「女科學家並沒有比其他工作來的難」

2018-03-10 16:48

「剪刀」即時餐 20分鐘上菜

2018-03-09 21:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top