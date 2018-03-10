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做愛做的事 ，有一種好處你該知道

2018-03-10 17:21聯合報 記者陳雨鑫羅真╱即時報導

不少飲食男女追求床上運動的韻律，熱衷「體育」學分，盡情做愛做的事。醫師提醒，做愛做的事一定要認真，關心伴侶，更要關心伴侶身體，不但情感增溫，還有額外的好處。

研究指出，性愛的許多好處中，包括消耗熱量、幫助入睡、強化心臟、緩解疼痛，甚至防癌，有助發現疾病的徵兆。

●女生胸部硬硬的……

1.摸一摸 乳房有無硬塊

過去調查乳癌患者發現原因，有一項經常被提到，便是「先生摸到的」。雖然目前已知透過乳房攝影或超音波檢查，才是及早發現乳癌的好方法，但伴侶的撫摸也很重要。

台北榮總外科部乳房醫學中心曾令民指出，早期乳癌很難透過觸摸發現，但若生長表淺的腫瘤，仍可以摸得到，提醒女性提前就診，曾有位19歲的患者，洗澡時發現胸部有一小塊硬塊，及早發現。

曾令民指出，在國內，乳癌好發於45歲以上的女性，45歲以上的女性應該每年定期做檢查，包含乳房攝影以及乳房超音波，若是有家族史的女性，建議40歲起開始檢查。

2.碰一碰  外陰有無傷口

中山醫院婦產科主治醫師郭安妮提醒，伴侶撫摸女性外陰唇時，也可以查看「外陰」的狀況，如果女伴的大陰唇、小陰唇、陰道前庭或陰蒂等處，出現長期難以癒合的傷口，有時會癢、會痛、顏色甚至會改變，外觀有時看起來像濕疹破皮，有罹患外陰腫瘤的可能，建議提醒女伴要去就醫。

3.看一看 性事後是否出血

另外，子宮頸癌或子宮頸癌前病變階段，分泌物可能不如正常情況般透明偏白，而可能有顏色、有味道、甚至出現塊狀，也可能有不正常出血現象，如在非經期出血或性行為後出血；較晚期的子宮頸癌還會合併神經症狀，造成骨盆腔或腹腔神經疼痛、腸胃道不適等。郭安妮建議，自第一次性行為起，每年須進行一次子宮頸抹片檢查。

●男友蛋蛋怪怪的……

1.摸一摸 陰囊大小一致嗎

女性在床上也別害羞，男性的身體也值得探索。書田診所泌尿科主任醫師周固曾遇過以下的案例。

37歲吳姓男子與女友發生親密關係時，女友發現男友的陰囊「怪怪的」，性行為期間大小不一，性行為結束後「走路也怪怪的」，每次觀察都覺得陰囊有變化，堅持要男友就診，結果診斷後發現竟是晚期睪丸癌。

周固表示，睪丸癌早期大多不痛不癢，常見症狀是睪丸兩側大小不一致、腫大、沉重感、疼痛或變硬，也有人出現陰囊水腫、淋巴腺腫大，但有些無明顯症狀，發生原因尚不明確，當睪丸腫大到相當的程度時，就會與衣物摩擦而造成不適，進而影響走路姿勢。

周固建議，男女性行為時建議要留意觀察彼此身體變化，如果發覺有異狀，應盡早就醫檢查，早期發現早期治療。以上述睪丸癌來說，無特定預防方法，男性有隱睪症病史、不孕、睪丸癌家族史者應特別注意，平時洗澡時也可以自我檢查，自摸並觀察睪丸兩邊大小是否一致，大小有無改變、有無硬塊或疼痛等。

2.看一看 龜頭皮膚是否有異

除了睪丸癌可以透過性愛時觀察變化，如果陰莖龜頭皮膚呈不規則狀，有可能是陰莖癌。陰莖癌好發40歲以上、且常見從未割過包皮的男性，伴侶可以透過仔細查看，了解男伴龜頭皮膚是否與過去有異，一旦有出現異狀，建議盡速就醫。

周固表示，衛福部國健署提供40歲以上民眾每3年1次成人健康檢查，35歲以上小兒麻痺者、55歲以上原住民、65歲以上長者則為每年1次，另針對高風險群有四大癌症篩檢，呼籲民眾確實利用，「另外，40歲過後應該為自己安排一個全身性的、較完整的健康檢查，是人生中必要的健康投資。」

醫師提醒，做愛做的事一定要認真，關心伴侶，更要關心伴侶的身體，不但情感增溫，還有...
醫師提醒，做愛做的事一定要認真，關心伴侶，更要關心伴侶的身體，不但情感增溫，還有額外的好處。報系資料照
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子宮頸癌性行為乳癌

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