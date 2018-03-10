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新秀女科學家：「女科學家並沒有比其他工作來的難」

2018-03-10 16:48聯合報 記者林良齊╱即時報導

台灣萊雅、吳健雄學術基金會及婦聯合主辦的「台灣傑出女科學家獎」，今年除了頒發傑出獎外，也頒發新秀獎予成功大學生物科技與產業科學系教授王涵青及台灣大學化學工程系副教授趙玲，而孟粹珠獎學金則由台大基因體與系統生物學學位學程博士班學生林秀娟獲得。

獲得新秀獎的台大化工系副教授趙玲表示，過去在新藥製作時得要不斷純化、標記，往往測試時就得花費近2年的時間，而未來希望透過其研究的方式不必再純化、標記，把前置的研發時間縮短成1個月，也減少資金的投入及時間成本。

趙玲則說，「女科學家也沒有比其他工作來的更困難」，其他的工作也要投入許多時間，主要還是要對研究有興趣，台灣目前也對女科學家較為友善，如生育可以延後2年升等，但另一半也要很支持。

也獲頒新秀獎的成大生物科技與產業科學系教授王涵青則是致力於建構「蝦體類適應性免疫」的突破性免疫系統，並發現第一個由無脊椎病毒所驅動宿主的有氧糖解現象，近年更把微生物菌相學帶入蝦類細菌性疾病的研究範疇,推動相關領域的探索。

王涵青說，小時候因為家庭十分開明，即使抓毛毛蟲、蜜蜂回家中的人也不會阻止，進入實驗室後蟑螂及病媒蚊管理學、豬糞抓寄生蟲研究，後來才會投入蝦的研究。她建議年輕人不要因為性別或興趣窄化自己能發展的事情，如擺地攤可以學會溝通、露營可以接觸大自然，更要從錯誤中學習。

台大露營寄生蟲

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