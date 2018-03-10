創新教學聯盟展 智慧美體衣、大數據都參展

2018-03-10 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



教育部今天舉例6大整合創新教學聯盟計畫成果發表會，集結30所以上大專校院、超過300名師生投入，展出整創聯盟師生團隊投入創新跨領域教學，以改善生活及場域上的問題為目的，運用科技開發出結合創意與趣味的作品。

作品包括SAS FAB創客聯盟教師陳立杰帶領團隊開發交通事故處理機制的服務系統，將行車紀錄影片運用邊界運算、人工智慧處理器的360度相機、可見光通信及智能影像分析平台等技術，產生交通事故現場虛擬影像，並藉由大數據整合歷史資訊，統計事發頻率較高的地點，提供駕駛安全指南。

而由智慧種子聯盟龔志銘老師帶領的團隊，為了解決因姿勢不良造成的駝背、脊椎側彎等問題，利用智慧型紡織品與穿戴式科技產品結合，開發出一套「智慧美體矯正衣」，這項作品也獲得2017 Moblieheroes通訊大賽．聯發科技物聯網開發競賽組最佳創意獎。

而智慧生活整創聯盟計畫也把許多科技成果深入淺出轉化為富有科技應用創意的手作體驗活動，提供來賓免費體驗智慧生活計畫發掘場域問題及提出解決方案的歷程。如智慧種子聯盟帶來的「水質檢測」攤位，可進行水質淨化系統的觀察，藉由水環境科普教育的實施，喚醒對水的關心與愛惜。

特展則是展示智慧生活整創聯盟多年來開發的優秀作品，包括各類競賽、導入場域，甚至成為市面上熱門的商品。包括智慧種子聯盟團隊教師卓彥廷，嘗試將人的行為與數位資料、數位科技進行連結，利用自創軟體將影像圖案進行轉化，創造出兼具人文與科技、獨一無二的影像，經由與業者合作後成為了圍巾、巧克力等不同的創意商品。