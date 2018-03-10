新聞大師鄭貞銘公祭 馬英九親臨致祭

2018-03-10 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



資深新聞學者鄭貞銘教授公祭今天早上公祭，並由治喪委員會榮譽主任委員、前總統馬英九將親臨致祭，中國國民黨前主席吳伯雄講述鄭教授生平行誼。

鄭貞銘畢生服務國民黨黨職22年，今天由前監察院長錢復主祭，台灣省前主席趙守博、國安會前秘書長胡為真、實踐大學董事長謝孟雄、前新聞局長趙怡代表覆蓋黨旗。中國文化大學、國防大學復興崗政戰學院、世新大學、銘傳大學等校及中央社、中央日報等單位，都將派代表致祭，文化新聞系第一屆至第56屆系友，到場執禮，送鄭老師人生最後一程。

中國文化大學、校友總會暨新聞系所校友會在陽明山文大曉峰紀念圖書館音樂廳也在下午舉辦追思音樂會，文化大學師生將共同緬懷這位奉獻55年歲月，澆灌新聞教育成林的「鄭老師」。

校方表示，文化大學教授鄭貞銘，福建省林森縣人，幼年家貧，父親早逝，母親含辛茹苦撫養六子女，從小立志，艱苦向學，以第一志願第一名成績畢業於政大新聞系所，終身著述不斷、誨人不倦，啟迪無數青年學子找到人生目標。

鄭年僅27歲就以行政秘書兼講師身分，參與創建文化新聞系，33歲即成為當時台灣最年輕大學系主任。並延攬一流師資，開創特色教學制度，兼顧理論與實務。同時在輔大、淡大、世新、銘傳、政戰、玄奘等十餘所大學兼任教職，在香港珠海大學擔任講座教授暨新聞研究所長，春風化雨，成為所有學生「永遠的鄭老師」。

鄭貞銘也是當代台灣新聞傳播教育界元老，並服務中國國民黨22年，從事文宣、青年人才拔擢輔導、國民外交等工作，曾獲中央黨部保舉特優人員殊榮，蔣經國主席親頒勳章，教授視為人生重要成就。

鄭貞名終身授課、著述不斷，前期乃經世之學，晚年昇華至生命教育，教導青年「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」，完成外王之學至內聖之道的生命旅程。最大的成就，是他累積半世紀的師生情，及工作夥伴的相知相惜，名家張佛千曾贈詩：貞勵風霜貞木常綠，銘勒金石銘盤日新。

文化大學新聞系第一屆校友高信疆，以「老師佈局，天下一輪明月；萬里青空觸眼明，將遇良才。學生運子，世事皆沐春風；千尺絳帳拂面輕，馬逢伯樂。」頌讚鄭老師化育人生之功，堪稱是台灣師生間教學相長的最佳寫照及典範。