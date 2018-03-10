阿里山小火車停駛專家不解 森管處：安全第一

2018-03-10 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



阿里山櫻花季將於本月15日至4月10日登場，台鐵今天宣布阿里山森鐵本線（嘉義至十字路站間）列車繼續停駛3個月，但阿里山祝山、沼平及神木線等三支線仍維持正常行駛。專家對此大表震驚、不解，也擔心影響森鐵營收、花季旅遊。森管處認為本線非賞櫻主要路線，不影響花季旅遊。本月12日起森鐵沼平線還有蒸汽火車附掛檜木車廂，歡迎遊客搭乘。

鐵路專家蘇昭旭得知森鐵停駛三個月直言「震驚」，並表示日前才參加森鐵營運績效評估，也和各專家、委員針對連續出軌，實地勘查鐵軌，現場校正軌距、厚度都沒大問題，多數學者在現場都給不錯評價，也沒有太多異議，當時加總分平均達80分以上，應該不至於停駛。

蘇昭旭認為，森鐵一年營運約1億2000萬，若停駛3個月必然影響今年營收，這若在民營企業是非常嚴重的決定，但森鐵為甚麼須停駛他沒有答案，必須由台鐵或其他專家學者說明，但總體來說他對森鐵評分是不錯的，現在宣布停駛，當時履勘委員是不是白忙一場？

森鐵營運組長簡信立表示，經過台鐵、鐵道、機務等專家評估，森鐵本線路線和車輛狀況都不理想，基於安全考量才決定停駛做全面性維修，年度營收當然會受影響，但安全永遠是最重要的優先考量。