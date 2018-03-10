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阿里山小火車停駛專家不解 森管處：安全第一

2018-03-10 15:50聯合報 記者卜敏正╱即時報導

阿里山櫻花季將於本月15日至4月10日登場，台鐵今天宣布阿里山森鐵本線（嘉義至十字路站間）列車繼續停駛3個月，但阿里山祝山、沼平及神木線等三支線仍維持正常行駛。專家對此大表震驚、不解，也擔心影響森鐵營收、花季旅遊。森管處認為本線非賞櫻主要路線，不影響花季旅遊。本月12日起森鐵沼平線還有蒸汽火車附掛檜木車廂，歡迎遊客搭乘。

鐵路專家蘇昭旭得知森鐵停駛三個月直言「震驚」，並表示日前才參加森鐵營運績效評估，也和各專家、委員針對連續出軌，實地勘查鐵軌，現場校正軌距、厚度都沒大問題，多數學者在現場都給不錯評價，也沒有太多異議，當時加總分平均達80分以上，應該不至於停駛。

蘇昭旭認為，森鐵一年營運約1億2000萬，若停駛3個月必然影響今年營收，這若在民營企業是非常嚴重的決定，但森鐵為甚麼須停駛他沒有答案，必須由台鐵或其他專家學者說明，但總體來說他對森鐵評分是不錯的，現在宣布停駛，當時履勘委員是不是白忙一場？

森鐵營運組長簡信立表示，經過台鐵、鐵道、機務等專家評估，森鐵本線路線和車輛狀況都不理想，基於安全考量才決定停駛做全面性維修，年度營收當然會受影響，但安全永遠是最重要的優先考量。

他說，這段期間阿里山森林鐵路祝山線、沼平線及神木線仍維持正常行駛，沼平線3月15、21、28日及4月4日，有三班來回6個車次，配合阿里山花季以蒸汽機車附掛檜木車廂運行，歡迎遊客上山搭小火車賞花。

專家認為森鐵停駛可能影響森鐵營收、花季旅遊。記者卜敏正／攝影
專家認為森鐵停駛可能影響森鐵營收、花季旅遊。記者卜敏正／攝影
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阿里山森鐵沼平線3月15、21、28日及4月4日，三班來回6個車次，配合阿里山花...
阿里山森鐵沼平線3月15、21、28日及4月4日，三班來回6個車次，配合阿里山花季以蒸汽機車附掛檜木車廂運行。記者卜敏正／翻攝
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阿里山櫻花季將於本月15日至4月10日登場，目前「櫻王」染井吉野櫻含苞待放，預估本月20日後盛開。 圖／林務局阿里山工作站提供
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阿里山森鐵沼平線3月15、21、28日及4月4日，三班來回6個車次，配合阿里山花...
阿里山森鐵沼平線3月15、21、28日及4月4日，三班來回6個車次，配合阿里山花季以蒸汽機車附掛檜木車廂運行。圖片／報系資料照
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森鐵阿里山台鐵

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