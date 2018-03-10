護理師研發尿倒嗶除 降低病患感染危機

2018-03-10 14:41 中央社 台中10日電



許多接受泌尿系統手術的病患，因術後沖洗膀胱來不及照護導致感染或阻塞，必須再次開刀，鄧佳美和同事研發「尿倒嗶除」，尿袋滿了蜂鳴器就會警示「該倒尿了」，希望降低病患感染風險。

從事護理工作已有17年資歷的鄧佳美，現為亞東醫院泌尿科病房副護理長，她表示，許多接受膀胱腫瘤切除，攝護腺肥大刮除手術的病患，術後必須以大量的沖洗液來沖洗膀胱內的血塊，以免阻塞泌尿道。

鄧佳美指出，術後的沖洗需要48小時不間斷，每半小時需沖洗2000cc的沖洗液，照護者常一不小心就會延遲倒尿，脹滿尿袋的尿液會逆流回膀胱造成病患感染。

有位70多歲的男性患者就因為術後沖洗膀胱來不及照護，造成感染及血塊阻塞，重複開刀至少3次。

鄧佳美和科內36位同仁集思廣益，利用下班時間實驗許多器材，後來想出可以磁鐵吸在尿袋上，加上釣魚用的蜂鳴器，尿袋脹滿到設定刻度時，磁鐵會自動彈開掉落，拉扯蜂鳴器發出聲響，提醒照護者「該倒尿了」。

鄧佳美指出，「尿倒嗶除」成本僅新台幣150元，但患者感染後開刀需要耗資4至5萬元，價格相差甚鉅，現正申請專利。

慈濟科技大學護理系副教授林祝君帶領學生發明「連動式安全針具」，可減少護理人員被針扎而感染疾病的風險。她說，台灣平均每15分鐘就有1位護理人員被針扎，希望這個發明可改善護理工作的不便，加強護理職場的安全性。

中華民國護理師護士公會全國聯合會今天在后里麗寶樂園–福容大飯店舉辦會員代表大會暨30周年系列活動啟動儀式，500多位護理師、護士共襄盛舉，衛福部長陳時中、台中市衛生局長呂宗學應邀出席。

護理全聯會理事長高靖秋表示，每年都會舉辦護理創新競賽，今年共計29項得獎作品，每項作品都是在減輕護理人員負擔、提升患者生活品質、護理人員執業環境安全應運而生。