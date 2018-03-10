細胞療法保證打了就會好？團體痛批政府不管害人命

2018-03-10 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



年約50歲的肺腺癌患者，長期飽受化療之苦，但畢竟是末期患者，即使是化療也效果有限，他輾轉得知有生技公司引進「免疫細胞療法」，諮詢過後，聽信生技公司聲稱「癌症腫瘤打了保證好」、「打完療程沒痊癒統統免費」，沒想到施打藥劑後，全身不適送至大醫院檢查才發現體內竟有黴菌滋生，質疑是施打藥劑惹禍，但沒過多久該名患者就不敵病魔辭世。

免疫療法分為「免疫藥物療法」以及「免疫細胞療法」，免疫藥物療法主要是使用單株抗體藥物CTLA-4及PD-1，幫助人體內的免疫細胞殺死癌細胞，像是黑色素細胞瘤、非小細胞癌等，有愈來愈多的癌種可以運用該方法做一治療。

免疫細胞療法是以抽血的方式，搜集患者本身的淋巴球等，增加人體免疫細胞的數量，最後採取回輸的方式，對抗癌細胞，像是NKT細胞免疫療法、T細胞免疫療法等，但是目前台灣並未核准任何免疫細胞療法。台灣雖有制定申請規定，但被認為門檻太高，至今無人完成申請。

台灣癌症免疫細胞協會理事長紀君霖表示，台灣至今尚未有任何合法的「免疫細胞療法」，僅核准免疫療法於部分癌種上，但一般民眾並不知情，將兩者混為一談，也讓患者更容易陷入有心人士的廣告陷阱中，有太多癌症病友，為了尋求一線生機，被生技公司詐騙的案例。

紀君霖說，衛生福利部明明知道台灣沒有核准任何免疫細胞療法，卻任由生技公司等以可以做「免疫細胞療法」對外宣稱，甚至還有公司打著「先儲存你的好細胞，等到癌症發生時再使用」，紀君霖說，無論是好的細胞還是壞的細胞，一般人體的細胞，根本認不得癌細胞，怎麼可能只透過儲存細胞就能對抗癌症，但這類的宣傳與廣告卻是層出不窮，但衛福部卻沒有管理。

另外，還有民眾聽聞生技公司可以媒合台灣的患者到日本就醫，但最後卻被騙200萬到500萬元，對於已經生病的患者及家庭而言，又是一次沈重的打擊，呼籲政府一定要正視。