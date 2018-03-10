亞太地區7千萬童工 國際通商、展望會推終止兒童受暴
國際通商法律事務所（Baker McKenzie）近日在台北舉辦亞太區年度論壇，並宣布將與世界展望會共同推動「終止兒童受暴」 計畫，攜手為孩子們共盡心力。
據統計，亞太地區從事勞力工作的兒童數量為全球之最；光是南亞與太平洋地區就有7770萬個童工，這當中每五位兒童便有一位曾遭到性虐待，同時，當中高達四成的兒童曾受到精神虐待。
世界展望會從去年發起「終止兒童受暴」計畫，串連全球 70 個據點同步推動此一計畫；關注並遏止來自校園與家庭的肢體暴力、各式體罰、性虐待、童工、販賣兒童以及童婚等問題。
Baker McKenzie 將召集各領域的法律專家共同投入這項活動，包括分析受害者在法庭上應獲保護時所面臨的法律障礙、針對兒童保護法的政策建議、亞太各地發展兒童保護相關法律培訓資源、協助第一線人員較易取得相關資訊及針對特定案例提供法律協助。
國際通商法律事務所資深執行顧問張源芳表示，數十年來，世界展望會一直為需要援助的兒童站在最前線，而他們認為法律的落實與執行是推動這項計畫最有力的推手，這也是Baker McKenzie最能協助共創價值的地方。
世界展望會東亞洲區總會兒童倡導及公義處處長Abid Gulzar表示，世界展望會將保護兒童視為最優先要務，透過各種方式預防並遏止兒童遭受剝削、忽略、虐待等各形式暴力的對待。Baker McKenzie 擁有全球頂尖的法律知識專業以及資源來協助我們推動這項計畫。透過此合作，期望亞太地區將能有數百萬受到傷害與處於暴力陰影的兒童因此而受到保護。
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