亞太地區7千萬童工 國際通商、展望會推終止兒童受暴

2018-03-10 03:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



國際通商法律事務所（Baker McKenzie）近日在台北舉辦亞太區年度論壇，並宣布將與世界展望會共同推動「終止兒童受暴」 計畫，攜手為孩子們共盡心力。

據統計，亞太地區從事勞力工作的兒童數量為全球之最；光是南亞與太平洋地區就有7770萬個童工，這當中每五位兒童便有一位曾遭到性虐待，同時，當中高達四成的兒童曾受到精神虐待。

世界展望會從去年發起「終止兒童受暴」計畫，串連全球 70 個據點同步推動此一計畫；關注並遏止來自校園與家庭的肢體暴力、各式體罰、性虐待、童工、販賣兒童以及童婚等問題。

Baker McKenzie 將召集各領域的法律專家共同投入這項活動，包括分析受害者在法庭上應獲保護時所面臨的法律障礙、針對兒童保護法的政策建議、亞太各地發展兒童保護相關法律培訓資源、協助第一線人員較易取得相關資訊及針對特定案例提供法律協助。

國際通商法律事務所資深執行顧問張源芳表示，數十年來，世界展望會一直為需要援助的兒童站在最前線，而他們認為法律的落實與執行是推動這項計畫最有力的推手，這也是Baker McKenzie最能協助共創價值的地方。