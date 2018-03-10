親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

亞太地區7千萬童工 國際通商、展望會推終止兒童受暴

2018-03-10 03:34聯合報 記者林良齊╱即時報導

國際通商法律事務所（Baker McKenzie）近日在台北舉辦亞太區年度論壇，並宣布將與世界展望會共同推動「終止兒童受暴」 計畫，攜手為孩子們共盡心力。

據統計，亞太地區從事勞力工作的兒童數量為全球之最；光是南亞與太平洋地區就有7770萬個童工，這當中每五位兒童便有一位曾遭到性虐待，同時，當中高達四成的兒童曾受到精神虐待。

世界展望會從去年發起「終止兒童受暴」計畫，串連全球 70 個據點同步推動此一計畫；關注並遏止來自校園與家庭的肢體暴力、各式體罰、性虐待、童工、販賣兒童以及童婚等問題。

Baker McKenzie 將召集各領域的法律專家共同投入這項活動，包括分析受害者在法庭上應獲保護時所面臨的法律障礙、針對兒童保護法的政策建議、亞太各地發展兒童保護相關法律培訓資源、協助第一線人員較易取得相關資訊及針對特定案例提供法律協助。

國際通商法律事務所資深執行顧問張源芳表示，數十年來，世界展望會一直為需要援助的兒童站在最前線，而他們認為法律的落實與執行是推動這項計畫最有力的推手，這也是Baker McKenzie最能協助共創價值的地方。

世界展望會東亞洲區總會兒童倡導及公義處處長Abid Gulzar表示，世界展望會將保護兒童視為最優先要務，透過各種方式預防並遏止兒童遭受剝削、忽略、虐待等各形式暴力的對待。Baker McKenzie 擁有全球頂尖的法律知識專業以及資源來協助我們推動這項計畫。透過此合作，期望亞太地區將能有數百萬受到傷害與處於暴力陰影的兒童因此而受到保護。

世界展望會亞洲市場召集人杜明翰。圖／台灣世界展望會提供
世界展望會亞洲市場召集人杜明翰。圖／台灣世界展望會提供
分享

相關新聞

網路遊戲成癮 跟進WHO列為精神疾病

2018-03-10 01:04

手遊成癮／氣阿嬤占沙發午睡 6歲童拿被悶鼻

2018-03-10 01:33

冷氣團持續發威 今明低溫下探11度

2018-03-10 04:54

80噸「舊衣瀑布」 淹沒新竹山區

2018-03-10 00:21

二手衣拆解再製 一件萬元

2018-03-10 00:21

衣櫃滿出來…你被快時尚迷惑了嗎？

2018-03-10 00:21

紅害又來了！擴散不佳 高屏連三天空汙亮紅燈

2018-03-10 05:03

廣角鏡／桃機2航廈 摸黑等來電

2018-03-10 00:45

指關節緊繃 4招自我緩和

2018-03-10 00:11

女人心血管疾病 致死人數高於婦癌

2018-03-10 00:11

科普好健康／胰神胰鬼 胰臟有陰影怎麼辦?

2018-03-10 00:11

交部認定違法盈利 滴滴順風車最快月底挨罰百萬

2018-03-09 22:51

礦工攝影 朱健炫記錄台灣煤業發展史

2018-03-09 22:50

網友提問「拉K真的會漏尿嗎？」 食藥署：是真的

2018-03-09 19:38

噁心？剝蝦頭見乳白條狀物 網友解答是這個器官

2018-03-09 19:16

桃機二航廈供電大致復歸 桃機：主變電站設備故障

2018-03-09 19:01

桃園機場二航廈跳電 候機室一片漆黑

2018-03-09 18:44

生食福壽螺肉頭劇痛 5泰勞感染廣東住血線蟲

2018-03-09 18:26

北高家電展接力登場 買8K電視加碼送Apple TV

2018-03-09 18:07

從滷味市場 看台灣小吃產業的品牌之路

2018-03-09 18:00

撐不住了！連鎖店「繼光香香雞」也宣布漲價

2018-03-09 16:32

oBike VIP限時抽鄧紫棋Queen Of Hearts演唱會雙人票

2018-03-09 16:19

現省799！機車車牌有「3」劍湖山門票只要100元

2018-03-09 15:49

阿里山森鐵 下周一復駛

2018-03-09 14:34

女性心血管疾病 比婦癌更要命

2018-03-09 14:30

影／天氣變化防心肌梗塞 六旬婦救回39歲男身亡

2018-03-09 14:23

影／人工生殖法掀討論浪潮 國健署擬放寬單身女限制

2018-03-09 14:21

2018台灣燈會 張花冠：有10項創舉

2018-03-09 14:20

冷氣團發威 合歡山下雪了

2018-03-09 14:19

下周汽柴油 估降0.2元

2018-03-09 14:19

國健署：停經婦女算不孕 適用人工生殖法

2018-03-09 13:57

米其林「必比登推介」集中北部 交部：會去看其他地區

2018-03-09 13:22

女性死於心血管疾病增22％ 吃避孕藥也須當心

2018-03-09 13:08

氣溫驟降 醫師籲胸悶立即就醫

2018-03-09 12:59

公務員壓力大 退休夜夜磨牙險整口崩壞

2018-03-09 12:31

清明連假離島加班機 12日上午開賣

2018-03-09 12:27

開放單身女人工生殖5000人附議 國健署4月開會討論

2018-03-09 12:23

女性動起來！更年期後每增5歲 心血管疾病死亡率增倍

2018-03-09 11:26

和飛行員一樣威風 台鐵「飛快車」司機連枝賢後天告別式

2018-03-09 10:42
看更多

熱門文章

噁心？剝蝦頭見乳白條狀物 網友解答是這個器官

2018-03-09 19:16

「樂沐」傳年底歇業 訂位已爆滿

2018-03-08 20:23

樂沐收攤 陳嵐舒：有9成機會復出 但我不會去大陸

2018-03-09 18:10

小孩玩傘潑濕他 好心提醒反被家長回嗆

2018-03-09 09:27

影／冷氣團來得像海嘯！ 民眾驚呼奇觀

2018-03-09 07:59

和飛行員一樣威風 台鐵「飛快車」司機連枝賢後天告別式

2018-03-09 10:42

桃機二航廈供電大致復歸 桃機：主變電站設備故障

2018-03-09 19:01

國健署：停經婦女算不孕 適用人工生殖法

2018-03-09 13:57

撐不住了！連鎖店「繼光香香雞」也宣布漲價

2018-03-09 16:32

生食福壽螺肉頭劇痛 5泰勞感染廣東住血線蟲

2018-03-09 18:26

桃園機場二航廈跳電 候機室一片漆黑

2018-03-09 18:44

桃機二航廈跳電 大廳、餐廳一片漆黑

2018-03-09 18:22

影／天氣變化防心肌梗塞 六旬婦救回39歲男身亡

2018-03-09 14:23

孫芸芸IG秀12萬新包 引來孫瑩瑩留言

2018-03-09 16:33

三月雪冰封合歡山 雪迷紛喊「上工了」

2018-03-09 09:12

影／樂沐年底熄燈 美女主廚：答案在影片中

2018-03-09 17:43

【小孟塔羅】快成了天敵？測我的婆媳關係為何

2018-03-09 08:00

80噸「舊衣瀑布」 淹沒新竹山區

2018-03-10 00:21

開放單身女人工生殖5000人附議 國健署4月開會討論

2018-03-09 12:23

現省799！機車車牌有「3」劍湖山門票只要100元

2018-03-09 15:49

憑聚餐照王品6品牌同步75折 詐騙集團也來了！

2018-03-08 18:16

只到3月底！IKEA推期間限定「佛心價」甜心冰淇淋

2018-03-09 11:35

抗漲！美式簡約家具清倉3折起 量販推銅板好物

2018-03-09 12:12

女性動起來！更年期後每增5歲 心血管疾病死亡率增倍

2018-03-09 11:26

看球賽必吃的第一美食是它！富藝旅首間館外餐廳開幕

2018-03-09 19:57

保育有成 生態紀錄祖師爺：一大群水鹿來跟我混日子

2018-03-09 08:03

冷氣團持續發威 今明低溫下探11度

2018-03-10 04:54

公務員壓力大 退休夜夜磨牙險整口崩壞

2018-03-09 12:31

米其林「必比登推介」集中北部 交部：會去看其他地區

2018-03-09 13:22

網友提問「拉K真的會漏尿嗎？」 食藥署：是真的

2018-03-09 19:38

影／冷！太平山零下1度 冰凍結霧淞

2018-03-09 08:00

吳慷仁短髮為何剪？ 自己去旅行也很好

2018-03-09 16:40

平地最低溫11度 吳德榮：乾冷大氣南下中

2018-03-09 07:58

愈髒它愈夯！ 新網紅甜食「髒髒包」風靡全台

2018-03-08 18:50

女性死於心血管疾病增22％ 吃避孕藥也須當心

2018-03-09 13:08

今日星座運勢／射手 簡約過生活 避免大起大落

2018-03-10 00:00

褪去白袍成為手作達人 Linda：女性不要為了家庭放棄興趣

2018-03-09 14:00

想去國外工作？ LinkedIn：從「弱連結」開始

2018-03-09 17:11

為什麼滷味能這麼入味好吃？一同破解關鍵

2018-03-09 08:00

禽流感只能靠撲殺嗎？ 看看香港養雞場如何杜絕疫情

2018-03-09 08:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top