廣角鏡／桃機2航廈 摸黑等來電

記者鄭超文／攝影 分享 facebook

桃園國際機場第二航廈昨天下午五時廿九分跳電，出境大廳部分區域、南側登機廊廳、入境大廳手扶梯等受到影響，機場公司立刻啟動備援發電機，供電給航機起降、報到、安檢、通關等核心作業區域，只有電坡道、電梯、商業區燈光等非核心作業受到影響，出境旅客行程因此沒受到影響。

機場公司昨晚表示，除第二航廈D五電走道及南側三台電坡道外，已於昨晚七時五十五分全部恢復正常。初步瞭解為一六一kv主變電站內比壓器設備故障所致，工程人員正緊急搶修。

第二航廈南側出境層的免稅店與餐廳停電，導致旅客只能在黑暗的餐廳與休息室等候，不少餓肚子的旅客找不到餐廳用餐。