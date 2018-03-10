衣櫃滿出來…你被快時尚迷惑了嗎？

街道上舊衣回收箱視同路霸，會被環保局清除，桃園市現有舊衣回收箱以坐落社區內為主，也較不影響公共環境衛生。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

快時尚潮流行銷全球，不少人忍不住頻頻掏錢買廉價、式樣快速翻新的衣物，滿足自己愛美和購物欲望，不但撐爆衣櫃，也製造舊衣氾濫問題。

上班族林小姐的丈夫愛穿白襯衫，她春節前大掃除，忍不住細探丈夫已經滿出來的衣櫃，款式差不多的白襯衫多達七十六件，多半購自快時尚連鎖品牌的產品。問丈夫為何不穿也不丟？丈夫答「都還很新呀，只穿過一兩次，幹嘛要丟？」為此夫妻大吵一架。

卅歲職業婦女梁瑪莉說，小孩的衣服汰換率高，快時尚產品便宜又實穿，買新衣不會心疼；自己和身邊年輕美眉收入不高，快時尚每月推陳出新還促銷，滿足她常穿新衣、跟上潮流、錢少量多的購物欲。

她說，快時尚品牌近年喜歡與知名卡通和名設計師聯名推出新品，很吸引年輕人收藏，尤其知名設計師一件衣服可能一萬多元，快時尚只要一千多元，打折還可能到五、六百元，為何不買？

不過，也有些消費者與快時尚漸行漸遠。莊小姐說，現在在快時尚越買越少，因為衣服質感差，「下水幾次就不行了」，穿四、五次就想淘汰，汰舊換新的錢加起來已能買一件質感好的品牌服飾，「越貴會越珍惜，反而不浪費」。

面對二手衣氾濫，弘光科大文創系副教授王靜儀呼籲消費者掏錢前想一想，是真的需要，還是只是想要？體會用「減法」過生活，會發現幾件好衣服夠穿就好，不但衣櫃不會永遠不夠用，也能省下不少錢，投資自己的生活，有品味、少負擔。