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手遊成癮／氣阿嬤占沙發午睡 6歲童拿被悶鼻

2018-03-10 01:33聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

醫師建議，韓國、大陸都已動起來，台灣應更加重視網路遊戲成癮問題。 圖／取自網路
醫師建議，韓國、大陸都已動起來，台灣應更加重視網路遊戲成癮問題。 圖／取自網路
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一名年僅六歲的男童為重度手機遊戲使用者，原本應是童言童語，卻開口閉口都是電玩，動輒就說要「殺死你、爆頭」等。家長雖嗅到不尋常，但認為就醫只是吃藥，沒太大效果，日前男童不滿阿嬤占據沙發睡午覺，竟拿棉被壓住阿嬤口鼻，另一隻手緊掐阿嬤脖子，家人驚覺問題嚴重，趕緊陪同他就醫。

網路遊戲成癮症的孩子，背後伴隨太多原因。」馬偕醫院兒童青少年心智科資深主治醫師臧汝芬說，隨時代演進，使用３Ｃ產品已是生活必需品，但３Ｃ產品同時具有「消遣」的功能，正常人懂得適可而止，但對於沒自制能力，或有社交障礙者，很容易就沈迷於網路世界中，副作用就是出現類似吸食毒品後的成癮症。

臧汝芬說，該名男童是她收治過年紀最小的患者，經診斷先天就有「過動症」，與同年齡孩童相處常受挫折；加上家長習慣在家中滑手機，孩子有樣學樣，在家時就是滑手機消遣，家長對於孩子滑手機的內容也沒太多限制，當他開始玩暴力電玩時，並未制止。

當初，男童阿嬤發現孫子常罵粗話，開口閉口都是電玩內容，建議就醫，但家長認為就醫無效，直到男童已嚴重到出現暴力行為才來就醫。臧汝芬說，該名男童已經出現虛實不分的情形，想要矯正行為，得花費相當大的力氣，呼籲家長，孩子使用３Ｃ產品時一定要適可而止，一旦發現症狀應立即治療。

臧汝芬說，當孩子出現逃避行為，回家總是關在房間玩電動時，家長就應多溝通，了解背後原因是人際關係不佳或課業沒有成就；當孩子被認定是網路遊戲成癮症時，也別著急，不要馬上限制遊戲時間，也不要極端地搶走手機，當孩子頓時失去唯一依靠時，恐出現極偏差行徑，如自殘等。

她呼籲，政府應有所作為，韓國、大陸都已動起來，台灣應更加重視網路遊戲成癮問題。

男童網路遊戲患者

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