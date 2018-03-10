80噸「舊衣瀑布」 淹沒新竹山區

新竹市香山區日前一處邊坡出現「舊衣瀑布」，清出廿五車、八十公噸二手衣物、鞋子等廢棄物。 圖／新竹市環保局提供 分享 facebook

快時尚潮流來襲，民眾汰換衣物越來越快，過去會把二手衣外銷非洲、東南亞，但近年國際二手衣市場飽和，台灣二手衣數量只增不減。由於難以消化，昔日華衣只能被當垃圾焚化，不肖業者甚至將八十噸舊衣丟棄偏僻山區，形成「舊衣瀑布」，汙染環境。

回收舊衣的陳姓業者指出，以往民眾丟棄的二手衣物，經整理包裝外銷，成本低、獲利不錯；但近年大陸、日本等二手衣數量多，質料、樣式、價格都很有競爭力，導致台灣外銷的二手衣節節敗退，進口國也不再全部埋單。

陳姓業者表示，這幾年舊衣出口量越來越少，去年衰退近半，估計每年約六萬噸舊衣銷不出去，二手衣只能淪為垃圾，進入焚化廠結束生命。他說，許多資收場已不收舊衣，有收的都提高驗貨標準。

桃園市環保局統計，舊衣回收從民國一○四年四百八十噸，暴增至一○六年的八百六十二噸，增幅近一倍，價格也從顛峰期的每公斤十二元掉到近現在約一點五元 。原本街頭常見的回收箱也逐漸萎縮，桃園街頭的舊衣回收箱被視為「路霸」，大多隱藏在社區等自有土地，能挑出再賣的舊衣量也越來越少。

回收業者說，過去每月可收十噸舊衣，如今只收兩、三噸，且利潤差很多；現在回收一噸，有一半是堪用品，但獲利不到一千元，送焚化廠卻要兩千五百元處理費。有業者不做虧本生意，低價委由不肖業者清理，偷偷運到外縣市亂倒。

難消化的二手衣最近就成了垃圾大戰主角。

新竹市香山區的偏僻山區最近出現一處「舊衣瀑布」，整個邊坡被倒滿二手衣，竹市環保局獲報，共清出廿五車、共八十噸衣物、鞋子等廢棄物。環保人員與警方蒐證追查嫌疑人，也感嘆此事凸顯台灣舊衣無處去的窘境。