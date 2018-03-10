網路遊戲成癮 跟進WHO列為精神疾病

2018-03-10 01:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



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全球青少年網路成癮症比率約百分之四點六，台灣研究顯示，線上遊戲成癮的高風險族群與重風險族群，國小約一成二、國中約一成九、高中職一成五，較其他國家高。衛福部昨天宣布，將跟進世界衛生組織（ＷＨＯ），也將「網路遊戲成癮症（Gaming Disorder）」（暫譯）列入精神疾病，近期將完成疾病代碼建置。

根據ＷＨＯ認定標準，網路遊戲成癮症指每天連續玩電玩、網路超過十二小時，並影響生活作息，可能伴隨情緒障礙者，確診需由醫師持續觀察一年以上。

衛生福利部心口司長諶立中說，在ＷＨＯ公布前，台灣已跟進美國系統，醫師可診斷該症狀疾病的患者並建議治療，如今將跟進ＷＨＯ，正式納入精神疾病之一，網路遊戲成癮更需被重視。

諶立中表示，未來希望能比照韓國的控管模式，要求網路遊戲公司每年提撥固定公積金，協助治療網路遊戲成癮症患者，也希望由政府的力量來協助控管未成年使用網路遊戲的時間，不過後者牽涉人權，仍需討論。

再者是增加民眾對網路遊戲成癮症的認知，諶立中說，太多家長認為網路只是一般消遣，一旦太過沉迷，只要把手機、平板電腦拿走，一切問題即可迎刃而解。事實上並沒有這麼簡單，當孩子失去手機後，取之而代之的遊戲是什麼？台灣可讓孩子玩的遊戲太少，如家長本身就是網路重度使用者，鮮少花時間與孩子溝通，反而會讓孩子更崩潰。諶立中說，這不只是衛福部需要動起來，教育部也要協助，加強宣導。

三總精神科主任葉啟斌表示，台灣一直不重視網路遊戲成癮症的嚴重性，導致嚴重案例一直出現，如今政府願意正視並解決，對於少子化的台灣是一大福音，希望政府也能從新手爸媽的教育著手，強調預防更勝於治療。