交部認定違法盈利 滴滴順風車最快月底挨罰百萬

2018-03-09 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



大陸最大叫車平台滴滴出行「滴滴計程車」，今年1月19日在台灣開跑，第二波主打「滴滴順風車」2月1日在台灣上路，號稱「共享經濟」讓乘客與相同目的的車主共乘，費率採「油費、過路費、車輛損耗」，每趟收費約是計程車的5到6折。

不過監理所近日接獲19件檢舉，發現順風車向乘客收費超過正常油資分攤，初步認定有白牌車違法載客營利行為，最快3月底再開出首張舉發單，業者恐遭罰百萬元。

滴滴代理商樂迪科技曾指「滴滴順風車」共乘每天只限3班次，包含上班、下班、中午聚餐，共乘費用則接近「油費、過路費、車輛損耗」的總和，也要求車主年齡至少要一年以上駕齡，20歲以上、65歲以下，才能成為順風車車主，中長期會組成車主俱樂部，將優質車主留在樂迪順風車平台，並鼓勵有良民證申請，保障車主及乘客安全，車齡則須少於15年，並禁止9人座車輛。

交通部表示，日前已邀六都主管機關開會討論，原則上共乘車輛一天不能超過2趟，若一天多趟在路上繞路並載客共乘，就屬營利行為；車資也僅能要求分攤油資、過路費，「車輛耗損」是沒載客也會發生的費用，不能要求乘客負擔，若有違規將取締開罰。

台北市汽車駕駛員職業工會日前也實測滴滴順風車，發現順風車就是白牌車違規載客營業、並非順路載客，除了收費增加，且若不加「感謝費」，根本叫不到車，都在規避法令。樂迪科技則表示，將持續與交通部相關單位溝通，並願意配合法規去調整。