親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

追雪合歡山變廚餘冰櫃 衣襪雞腿塞馬桶 誰苦命來清…

2018-03-10 10:00聯合報 記者江良誠賴香珊／報導

太魯閣國家公園、林務局東勢和南投林管處每年辦理淨山活動，但垃圾卻怎麼也清不完。 ...
太魯閣國家公園、林務局東勢和南投林管處每年辦理淨山活動，但垃圾卻怎麼也清不完。 圖／東勢林管處提供
分享

一樣是3000公尺以上的高山，到玉山的遊客多有登山經驗，知道保育山林的重要；合歡山則為公路交通方便，不少遊客竟把合歡山當成住家附近公園，垃圾隨手丟，讓「無痕山林」的目標仍遙不可及。

這兩天強烈大陸冷氣團報到，合歡山又成冰雪世界。大批遊客衝上合歡山堆雪人、盡情嬉戲，但東勢林管處人員擔心，等這波積雪融化，遊客亂丟的垃圾也將無所遁形，讓合歡山很難堪。

雪季回堵嚴重 合歡山公路像停車場

合歡山是知名高山風景區，不論下雪或晴天，武嶺停車場經常停滿大小車輛。 記者江良誠...
合歡山是知名高山風景區，不論下雪或晴天，武嶺停車場經常停滿大小車輛。 記者江良誠／攝影
分享

合歡山雪季總能吸引大批遊客，連狗狗也會一起上山追雪，但也帶進大量垃圾。 圖／聯合...
合歡山雪季總能吸引大批遊客，連狗狗也會一起上山追雪，但也帶進大量垃圾。 圖／聯合報系資料照片
分享

合歡山是台灣百岳之一，春賞杜鵑、冬追雪霰，還是看日出、迎曙光的熱點。尤其台14甲線合歡山公路開闢後，除連通台灣東西兩岸，也讓高山美景唾手可得。開車從台中到合歡山，只要短短兩個小時，再走450公尺可達石門山三角點，是人人幾乎都能輕鬆完成的第一座百岳。

合歡山一年四季都吸引大批遊客上山，冬季下雪時，合歡山公路更嚴重回堵，被笑稱是最高的公路停車場。

年年淨山加宣導 垃圾還是清不完

合歡山帶來大批遊客，但製造的垃圾量也相當可觀，志工淨山清出好幾大袋的垃圾。 圖／...
合歡山帶來大批遊客，但製造的垃圾量也相當可觀，志工淨山清出好幾大袋的垃圾。 圖／南投林管處提供
分享

合歡山下雪遊客絡繹不絕，每年雪季後，卻是林務局南投、東勢、花蓮林管處、太管處等單位最忙碌且傷透腦筋的時刻。因為當積雪褪盡，大量垃圾就會殺風景現形，原本應是美麗的玉山箭竹景觀，卻多了五顏六色的垃圾，玻璃瓶、寶特瓶、塑膠袋，讓美景變色；主管機關只得趕在高山杜鵑花季前，動員志工淨山收拾遊客留下的垃圾。

東勢林管處副處長陳燿榮說，雖然年年淨山、年年宣導，但合歡山的垃圾卻怎麼清也清不完。南投林管處指出，逐年清下來，發現垃圾多集中在邊坡下方，可見應是遊客隨手拋棄，且多是零食包裝、飲料罐和菸蒂等；光去年4月淨山，短短半天就清出237公斤。

武嶺迎曙光 卻見一坨坨衛生紙

相關單位推廣「無痕山林」，但山區仍有清不完的垃圾。 圖／東勢林管處提供
相關單位推廣「無痕山林」，但山區仍有清不完的垃圾。 圖／東勢林管處提供
分享

元旦有不少遊客去武嶺迎曙光，陳姓女子也帶外國友人上山看日出，未料雖有看到美麗的曙光，但也發現地上滿是塑膠袋、暖暖包包裝袋，還有一坨坨衛生紙，讓她替國人感到丟臉。

陳燿榮表示，每年合歡山都會淨山，一天可清出2、300公斤垃圾；元旦過後清潔公司也清出500公斤垃圾。山區有立告示牌，但因稽查鞭長莫及，沒公德心的遊客仍然有恃無恐，還是不斷有新垃圾出現。

沒垃圾桶 遊客怨不知丟哪

合歡山吸引大批遊客上山追雪，但民眾開心玩雪，卻製造大批垃圾，有的甚至扔到陡坡，每...
合歡山吸引大批遊客上山追雪，但民眾開心玩雪，卻製造大批垃圾，有的甚至扔到陡坡，每年雪季過後，林務局都要號召山友淨山。 圖／南投林管處提供
分享

台北市張姓遊客說，合歡山雪季人很多，但包括昆陽、武嶺等景點卻沒有垃圾桶，不知道垃圾該丟哪裡？

工作人員說，按過去經驗，若設垃圾桶，滿載速度特快；且雪季清運垃圾不易，屆時垃圾恐淹進山谷，因此合歡山不設垃圾桶。

公廁故障 得從台中派人維修

遊客到合歡山追雪，卻常亂丟垃圾，連廁所馬桶都曾被丟進衣服、襪子甚至雞腿，導致馬桶...
遊客到合歡山追雪，卻常亂丟垃圾，連廁所馬桶都曾被丟進衣服、襪子甚至雞腿，導致馬桶故障，得從山下找人維修。 記者江良誠／攝影
分享

松雪樓、昆陽、武嶺等是合歡山區僅有的幾座廁所，卻常有遊客將衛生棉、甚至衣物、便當...
松雪樓、昆陽、武嶺等是合歡山區僅有的幾座廁所，卻常有遊客將衛生棉、甚至衣物、便當丟入馬桶，松雪樓只好貼告示請遊客不要亂丟。 記者江良誠／攝影
分享

合歡山公廁原本是給民眾方便，但常因遊客缺乏公德心，遭到破壞。曾有遊客將衛生棉、甚至衣服、襪子丟入馬桶，導致馬桶堵塞故障。

負責修理的維修工人說，有一次還從馬桶中清出便當，甚至一大塊雞腿，實在很難理解，為何會有人這麼做。每一次故障，就得從台中趕到合歡山維修，花了許多時間，更讓其他遊客很不方便。

玉山排雲山莊統一供餐 廚餘少1/4

玉山排雲山莊改由人員背運食材統一供餐，大幅降低廚餘數量。 圖／玉管處提供
玉山排雲山莊改由人員背運食材統一供餐，大幅降低廚餘數量。 圖／玉管處提供
分享

排雲山莊改由統一供餐後，大幅減少山上廚餘數量。 圖／玉管處提供
排雲山莊改由統一供餐後，大幅減少山上廚餘數量。 圖／玉管處提供
分享

同樣是著名高山景點的玉山，過去山友住宿排雲山莊，產生大量廚餘，員工會將廚餘背負下山，做成環保酵素及清潔劑。為減少排雲山莊廚餘量，玉管處改統一供餐，2016年廚餘1271公斤，去年只剩944公斤，減少約25%。

陳燿榮說，到玉山的遊客大多有登山的經驗，知道保育山林的重要，但很多遊客忘了合歡山是三千公尺高山，因公路交通方便，將合歡山當成住家附近公園。

其實高山資源相當珍貴，遊客上山欣賞美景，也要有保育觀念，帶多少東西上山，就帶多少東西下山，「無痕山林」才能讓高山美景永存。

合歡山玉山

相關新聞

脫軌問題難解 阿里山森鐵本線停駛3個月

2018-03-10 10:54

80噸「舊衣瀑布」 昔日華衣淹沒新竹山區

2018-03-10 00:21

冷氣團持續發威 今明低溫下探11度

2018-03-10 04:54

網路遊戲成癮 跟進WHO列為精神疾病

2018-03-10 01:04

手遊成癮／氣阿嬤占沙發午睡 6歲童拿被悶鼻

2018-03-10 01:33

森鐵停駛原因：泥化、排水、枕木、機器磨損

2018-03-10 11:28

台大至今沒校長　杜鵑花節學生場外抗議教部…

2018-03-10 11:20

阿里山小火車再停駛3個月 台鐵：全面改善

2018-03-10 10:51

台灣傑出女科學家獎揭曉 她們致力解決糧食和環境改善

2018-03-10 10:49

紅害又來了！擴散不佳 高屏連三天空汙亮紅燈

2018-03-10 05:03

亞太地區7千萬童工 國際通商、展望會推終止兒童受暴

2018-03-10 03:34

廣角鏡／桃機2航廈 摸黑等來電

2018-03-10 00:45

二手衣拆解再製 一件萬元

2018-03-10 00:21

衣櫃滿出來…你被快時尚迷惑了嗎？

2018-03-10 00:21

指關節緊繃 4招自我緩和

2018-03-10 00:11

女人心血管疾病 致死人數高於婦癌

2018-03-10 00:11

科普好健康／胰神胰鬼 胰臟有陰影怎麼辦?

2018-03-10 00:11

交部認定違法盈利 滴滴順風車最快月底挨罰百萬

2018-03-09 22:51

礦工攝影 朱健炫記錄台灣煤業發展史

2018-03-09 22:50

網友提問「拉K真的會漏尿嗎？」 食藥署：是真的

2018-03-09 19:38

噁心？剝蝦頭見乳白條狀物 網友解答是這個器官

2018-03-09 19:16

桃機二航廈供電大致復歸 桃機：主變電站設備故障

2018-03-09 19:01

桃園機場二航廈跳電 候機室一片漆黑

2018-03-09 18:44

生食福壽螺肉頭劇痛 5泰勞感染廣東住血線蟲

2018-03-09 18:26

北高家電展接力登場 買8K電視加碼送Apple TV

2018-03-09 18:07

從滷味市場 看台灣小吃產業的品牌之路

2018-03-09 18:00

撐不住了！連鎖店「繼光香香雞」也宣布漲價

2018-03-09 16:32

oBike VIP限時抽鄧紫棋Queen Of Hearts演唱會雙人票

2018-03-09 16:19

現省799！機車車牌有「3」劍湖山門票只要100元

2018-03-09 15:49

阿里山森鐵 下周一復駛

2018-03-09 14:34

女性心血管疾病 比婦癌更要命

2018-03-09 14:30

影／天氣變化防心肌梗塞 六旬婦救回39歲男身亡

2018-03-09 14:23

影／人工生殖法掀討論浪潮 國健署擬放寬單身女限制

2018-03-09 14:21

2018台灣燈會 張花冠：有10項創舉

2018-03-09 14:20

冷氣團發威 合歡山下雪了

2018-03-09 14:19

下周汽柴油 估降0.2元

2018-03-09 14:19

國健署：停經婦女算不孕 適用人工生殖法

2018-03-09 13:57

米其林「必比登推介」集中北部 交部：會去看其他地區

2018-03-09 13:22

女性死於心血管疾病增22％ 吃避孕藥也須當心

2018-03-09 13:08
看更多

熱門文章

噁心？剝蝦頭見乳白條狀物 網友解答是這個器官

2018-03-09 19:16

樂沐收攤 陳嵐舒：有9成機會復出 但我不會去大陸

2018-03-09 18:10

80噸「舊衣瀑布」 昔日華衣淹沒新竹山區

2018-03-10 00:21

桃機二航廈供電大致復歸 桃機：主變電站設備故障

2018-03-09 19:01

撐不住了！連鎖店「繼光香香雞」也宣布漲價

2018-03-09 16:32

生食福壽螺肉頭劇痛 5泰勞感染廣東住血線蟲

2018-03-09 18:26

國健署：停經婦女算不孕 適用人工生殖法

2018-03-09 13:57

手遊成癮／氣阿嬤占沙發午睡 6歲童拿被悶鼻

2018-03-10 01:33

冷氣團持續發威 今明低溫下探11度

2018-03-10 04:54

桃園機場二航廈跳電 候機室一片漆黑

2018-03-09 18:44

影／天氣變化防心肌梗塞 六旬婦救回39歲男身亡

2018-03-09 14:23

孫芸芸IG秀12萬新包 引來孫瑩瑩留言

2018-03-09 16:33

桃機二航廈跳電 大廳、餐廳一片漆黑

2018-03-09 18:22

影／樂沐年底熄燈 美女主廚：答案在影片中

2018-03-09 17:43

現省799！機車車牌有「3」劍湖山門票只要100元

2018-03-09 15:49

開放單身女人工生殖5000人附議 國健署4月開會討論

2018-03-09 12:23

只到3月底！IKEA推期間限定「佛心價」甜心冰淇淋

2018-03-09 11:35

衣櫃滿出來…你被快時尚迷惑了嗎？

2018-03-10 00:21

看球賽必吃的第一美食是它！富藝旅首間館外餐廳開幕

2018-03-09 19:57

抗漲！美式簡約家具清倉3折起 量販推銅板好物

2018-03-09 12:12

追雪合歡山變廚餘冰櫃 衣襪雞腿塞馬桶 誰苦命來清…

2018-03-10 10:00

今日星座運勢／射手 簡約過生活 避免大起大落

2018-03-10 00:00

公務員壓力大 退休夜夜磨牙險整口崩壞

2018-03-09 12:31

米其林「必比登推介」集中北部 交部：會去看其他地區

2018-03-09 13:22

從滷味市場 看台灣小吃產業的品牌之路

2018-03-09 18:00

紅害又來了！擴散不佳 高屏連三天空汙亮紅燈

2018-03-10 05:03

網路遊戲成癮 跟進WHO列為精神疾病

2018-03-10 01:04

網友提問「拉K真的會漏尿嗎？」 食藥署：是真的

2018-03-09 19:38

2018台灣燈會 張花冠：有10項創舉

2018-03-09 14:20

褪去白袍成為手作達人 Linda：女性不要為了家庭放棄興趣

2018-03-09 14:00

二手衣拆解再製 一件萬元

2018-03-10 00:21

女性死於心血管疾病增22％ 吃避孕藥也須當心

2018-03-09 13:08

想去國外工作？ LinkedIn：從「弱連結」開始

2018-03-09 17:11

吳慷仁短髮為何剪？ 自己去旅行也很好

2018-03-09 16:40

交部認定違法盈利 滴滴順風車最快月底挨罰百萬

2018-03-09 22:51

氣溫驟降 醫師籲胸悶立即就醫

2018-03-09 12:59

惠台31項吸人才 調查：逾7成企業挺育才

2018-03-09 12:32

阿里山小火車再停駛3個月 台鐵：全面改善

2018-03-10 10:51

影／人工生殖法掀討論浪潮 國健署擬放寬單身女限制

2018-03-09 14:21

絲巾拼接出洋裝 CÉLINE 2018冬季浪漫極了

2018-03-09 18:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top