追雪合歡山變廚餘冰櫃 衣襪雞腿塞馬桶 誰苦命來清…

太魯閣國家公園、林務局東勢和南投林管處每年辦理淨山活動，但垃圾卻怎麼也清不完。 圖／東勢林管處提供 分享 facebook

一樣是3000公尺以上的高山，到玉山的遊客多有登山經驗，知道保育山林的重要；合歡山則為公路交通方便，不少遊客竟把合歡山當成住家附近公園，垃圾隨手丟，讓「無痕山林」的目標仍遙不可及。

這兩天強烈大陸冷氣團報到，合歡山又成冰雪世界。大批遊客衝上合歡山堆雪人、盡情嬉戲，但東勢林管處人員擔心，等這波積雪融化，遊客亂丟的垃圾也將無所遁形，讓合歡山很難堪。

雪季回堵嚴重 合歡山公路像停車場

合歡山是知名高山風景區，不論下雪或晴天，武嶺停車場經常停滿大小車輛。 記者江良誠／攝影 分享 facebook

合歡山雪季總能吸引大批遊客，連狗狗也會一起上山追雪，但也帶進大量垃圾。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

合歡山是台灣百岳之一，春賞杜鵑、冬追雪霰，還是看日出、迎曙光的熱點。尤其台14甲線合歡山公路開闢後，除連通台灣東西兩岸，也讓高山美景唾手可得。開車從台中到合歡山，只要短短兩個小時，再走450公尺可達石門山三角點，是人人幾乎都能輕鬆完成的第一座百岳。

合歡山一年四季都吸引大批遊客上山，冬季下雪時，合歡山公路更嚴重回堵，被笑稱是最高的公路停車場。

年年淨山加宣導 垃圾還是清不完

合歡山帶來大批遊客，但製造的垃圾量也相當可觀，志工淨山清出好幾大袋的垃圾。 圖／南投林管處提供 分享 facebook

合歡山下雪遊客絡繹不絕，每年雪季後，卻是林務局南投、東勢、花蓮林管處、太管處等單位最忙碌且傷透腦筋的時刻。因為當積雪褪盡，大量垃圾就會殺風景現形，原本應是美麗的玉山箭竹景觀，卻多了五顏六色的垃圾，玻璃瓶、寶特瓶、塑膠袋，讓美景變色；主管機關只得趕在高山杜鵑花季前，動員志工淨山收拾遊客留下的垃圾。

東勢林管處副處長陳燿榮說，雖然年年淨山、年年宣導，但合歡山的垃圾卻怎麼清也清不完。南投林管處指出，逐年清下來，發現垃圾多集中在邊坡下方，可見應是遊客隨手拋棄，且多是零食包裝、飲料罐和菸蒂等；光去年4月淨山，短短半天就清出237公斤。

武嶺迎曙光 卻見一坨坨衛生紙

相關單位推廣「無痕山林」，但山區仍有清不完的垃圾。 圖／東勢林管處提供 分享 facebook

元旦有不少遊客去武嶺迎曙光，陳姓女子也帶外國友人上山看日出，未料雖有看到美麗的曙光，但也發現地上滿是塑膠袋、暖暖包包裝袋，還有一坨坨衛生紙，讓她替國人感到丟臉。

陳燿榮表示，每年合歡山都會淨山，一天可清出2、300公斤垃圾；元旦過後清潔公司也清出500公斤垃圾。山區有立告示牌，但因稽查鞭長莫及，沒公德心的遊客仍然有恃無恐，還是不斷有新垃圾出現。

沒垃圾桶 遊客怨不知丟哪

合歡山吸引大批遊客上山追雪，但民眾開心玩雪，卻製造大批垃圾，有的甚至扔到陡坡，每年雪季過後，林務局都要號召山友淨山。 圖／南投林管處提供 分享 facebook

台北市張姓遊客說，合歡山雪季人很多，但包括昆陽、武嶺等景點卻沒有垃圾桶，不知道垃圾該丟哪裡？

工作人員說，按過去經驗，若設垃圾桶，滿載速度特快；且雪季清運垃圾不易，屆時垃圾恐淹進山谷，因此合歡山不設垃圾桶。

公廁故障 得從台中派人維修

遊客到合歡山追雪，卻常亂丟垃圾，連廁所馬桶都曾被丟進衣服、襪子甚至雞腿，導致馬桶故障，得從山下找人維修。 記者江良誠／攝影 分享 facebook

松雪樓、昆陽、武嶺等是合歡山區僅有的幾座廁所，卻常有遊客將衛生棉、甚至衣物、便當丟入馬桶，松雪樓只好貼告示請遊客不要亂丟。 記者江良誠／攝影 分享 facebook

合歡山公廁原本是給民眾方便，但常因遊客缺乏公德心，遭到破壞。曾有遊客將衛生棉、甚至衣服、襪子丟入馬桶，導致馬桶堵塞故障。

負責修理的維修工人說，有一次還從馬桶中清出便當，甚至一大塊雞腿，實在很難理解，為何會有人這麼做。每一次故障，就得從台中趕到合歡山維修，花了許多時間，更讓其他遊客很不方便。

玉山排雲山莊統一供餐 廚餘少1/4

玉山排雲山莊改由人員背運食材統一供餐，大幅降低廚餘數量。 圖／玉管處提供 分享 facebook

排雲山莊改由統一供餐後，大幅減少山上廚餘數量。 圖／玉管處提供 分享 facebook

同樣是著名高山景點的玉山，過去山友住宿排雲山莊，產生大量廚餘，員工會將廚餘背負下山，做成環保酵素及清潔劑。為減少排雲山莊廚餘量，玉管處改統一供餐，2016年廚餘1271公斤，去年只剩944公斤，減少約25%。

陳燿榮說，到玉山的遊客大多有登山的經驗，知道保育山林的重要，但很多遊客忘了合歡山是三千公尺高山，因公路交通方便，將合歡山當成住家附近公園。

其實高山資源相當珍貴，遊客上山欣賞美景，也要有保育觀念，帶多少東西上山，就帶多少東西下山，「無痕山林」才能讓高山美景永存。