大樂透第107024期 頭獎槓龜

2018-03-09 22:36 中央社 台北9日電



大樂透第107024期今天開獎。中獎號碼為12、18、38、27、30、15，特別號19；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎也槓龜；參獎有46注中獎，各得獎金3萬6807元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。