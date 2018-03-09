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礦工攝影 朱健炫記錄台灣煤業發展史

2018-03-09 22:50中央社 台北9日電

從事紀實攝影的朱健炫持續拍攝礦工長達10多年，日前出版「礦工謳歌：台灣煤業奮鬥史...
從事紀實攝影的朱健炫持續拍攝礦工長達10多年，日前出版「礦工謳歌：台灣煤業奮鬥史」，書本封面中轉身咧嘴笑的礦工照（圖）曾獲得台灣影展黑白組金獎。（朱健炫提供） 中央社
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一開始為參加攝影比賽得獎，從事紀實攝影的朱健炫當年常跑北台灣礦坑，拍攝礦工。越深入認識礦工家庭故事後，吸引他不斷回去，前後10多年。他的攝影現在成了一頁煤業發展史。

67歲朱健炫日前出版「礦工謳歌：台灣煤業奮鬥史」，集結1983到1988年間拍攝的160幀黑白攝影作品，加上文字描繪煤礦礦場工作和生活面向。他說，紀實攝影背後是人文主義精神，為中低階層發聲，是愛與關懷的展現。

朱健炫今天對媒體說，身為都市孩子，首次看到全身黑色的礦工人物照，非常震撼。「當時大環境受到「生活雜誌」（LIFE）和「人間」雜誌紀實攝影影響，且掀起一股黑白照的風潮。」

他認定攝影比賽評審喜歡礦工這類具人本精神的照片，當時有全職工作的他利用週末跑煤礦礦場，積極和礦工建立關係，不要讓被拍攝對象感覺有相機對著他。自1980年代初期，陸續在土城海山礦場、平溪、瑞芳、新竹尖石等煤礦場拍攝，直到1991年。

後來不是只為得獎，朱健炫持續拍攝礦工長達10多年，他說：「越深入後，聽了很多礦工家庭的辛酸故事，見到許多礦工家庭，父親在礦災中罹難後，由小孩帶小孩。」

「礦工謳歌」書中透露一般不為人知的面向，如「坑外女英豪」，介紹礦坑外，多是女性擔任煤礦出坑後的處理，舉凡押車、煤的分級篩選、操作翻車台、及傾倒石渣等等。

另外，礦區的工寮有不少外地來的阿美族礦工，朱健炫的鏡頭留下許多孩童的生活照。他說，作家吳念真表示，書中的婦女和孩童照令吳念真想起自己小時候的情景。

台灣已關閉所有煤礦，目前有幾處礦場有意保留早期煤礦相關文物，讓民眾認識地方文史及產業變遷。朱健炫先前舉辦攝影展，整理攝影作品展出，進而在今年初集結出書。

「礦工謳歌」攝影書刻劃礦工面貌，朱健炫表示，拍攝礦工，不只震撼，也讓他激起悲憐的情懷。

他另外舉書封面獲得台灣影展黑白組金獎的作品，轉身咧嘴笑的礦工照為例，他指出這名礦工表情堅毅、辛苦、辛勞，充分點出，「礦工在坑裡，命是土地公的；出坑後，命才是自己的」。

朱健炫接下來計畫，重新找回以前拍照過的對象，為當年這些人留下影像口述歷史。

67歲攝影師朱健炫（圖）日前出版「礦工謳歌：台灣煤業奮鬥史」，集結1983到19...
67歲攝影師朱健炫（圖）日前出版「礦工謳歌：台灣煤業奮鬥史」，集結1983到1988年間拍攝的160幀黑白攝影作品，他說，紀實攝影背後是人文主義精神，為中低階層發聲，是愛與關懷的展現。 中央社
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吳念真攝影比賽平溪

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